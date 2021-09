O presidente da SAD do Trofense, João Tomás, antecipou um «grande espetáculo» na receção ao Benfica, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, e enfatizou o estado de espírito vivido no clube nortenho.



«Quis o destino que saísse um grande jogo, que vai proporcionar aos jogadores, simpatizantes, sócios e a toda a Trofa um ambiente muito bom. Esperamos estar à altura do acontecimento, dar o nosso melhor, fazer todos os possíveis para passar a eliminatória, essa é a nossa génese: lutar em todos os jogos por cada lance. Esperamos que seja um grande espetáculo dentro e fora do campo, que as pessoas façam tudo para que o estádio esteja cheio e seja uma noite memorável para todos», afirmou, citado pela Lusa.



O ex-internacional português, que jogou nas águias de 1999 a 2001, vincou que o emblema da Trofa está num «grande estado de espírito» após alcançada a subida à II Liga e pela possibilidade de em todos os jogos «lutar pela disputa do resultado».

«É uma oportunidade para que os jogadores, equipa técnica e as pessoas que vêm ao estádio percebam que todos juntos somos mais fortes e podemos criar uma atmosfera muito positiva, não só nestes grandes jogos da Taça [de Portugal] como nos jogos do campeonato», acrescentou.

Sobre o reencontro o Benfica, João Tomás indicou que isso é o «menos importante» e que não tem o «coração dividido», já que enfrentou os encarnados não só como jogador, como depois de terminar a carreira, referindo a boa relação entre ambas as partes e garantindo uma boa receção à «instituição e a todos os adeptos» benfiquistas que vão «encher o estádio».

«Não há coração dividido, enquanto profissionais aprendemos a defender com unhas e dentes o emblema que levamos ao peito. Neste caso, o emblema não vai ao peito, são os jogadores que o transportam, mas defendemos a nossa casa e não tenho dúvidas que não vai estar dividido», sustentou.

Atualmente, o Trofense é 11.º lugar da II Liga, com sete pontos, e ainda não perdeu em casa para o campeonato, enquanto o Benfica é líder isolado da Liga, com sete vitórias em sete jogos, somando 21 pontos.

O encontro está agendado para 17 de outubro, às 17h30, no Estádio Clube Desportivo Trofense.