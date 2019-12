Foi ainda antes do início do jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal que o Rio Ave começou a ganhar a eliminatória diante do Marinhense.

Carlos Carvalhal avisara e cumpriu: apresentou uma equipa muito próxima daquela que tem sido mais habitual jogar na Liga.

E foi a seriedade com que os vilacondenses encararam o jogo diante do sétimo classificado da Série C do Campeonato de Portugal que esteve na origem do triunfo por 2-0.

Isto, porque o Marinhense não se mostrou em nada inferior ao adversário da Liga. Jogou de peito aberto, criou várias oportunidades de golo, mas esbarrou na excelente exibição de Paulo Vítor, guarda-redes chamado à titularidade por Carvalhal.

Mas é justo dizer que até nisso os dois conjuntos se equipararam. Porque Mosquera, guarda-redes colombiano da equipa da Marinha Grande, também fez uma exibição de grande nível, defendendo inclusivamente um penálti batido por Nuno Santos.

Isto já na segunda parte, depois de o Rio Ave ter chegado ao intervalo a vencer por 1-0, graças a um golo do capitão Tarantini, após livre batido por Diego.

Um lance em que o Rio Ave teve a felicidade que faltara ao Marinhense dez minutos antes, quando um livre direto de Leandro Antunes esbarrou no poste da baliza de Paulo Vítor.

Apesar da desvantagem, a equipa da casa voltou a entrar atrevida, ainda que não tenha conseguido ameaçar tanto a baliza do adversário como na primeira parte.

Mas tentou tudo. Andrés Madrid, treinador da equipa do Campeonato de Portugal, chegou a retirar o lateral-esquerdo para lançar mais um atacante.

E fruto desse atrevimento acabou por sofrer o segundo golo. Num lance de contra-ataque, Nuno Santos isolou-se e redimiu-se do penálti desperdiçado, servindo Ronan para o segundo golo.

E com isto, o sonho vidreiro estilhaçou-se. Mas os homens da Marinha Grande mostraram a força da classe operária da terra. E com isso valorizaram a vitória de um Rio Ave de primeira, que se apurou assim para os quartos da Taça de Portugal.

FICHA DE JOGO

Estádio Municipal da Marinha Grande.

Ao intervalo: 0-1.

Fim do jogo:

Árbitros: Rui Oliveira, auxiliado por Nuno Eiras e Nelson Cunha.

Marinhense: Mosquera; Rúben Martins, Luís Oliveira, Fábio Santos e Ricardo Ferreira (Pedro Emanuel, 82m); André Sousa, André Perre e Sinisterra; Ednilson (Quiñones, 68m), Abdel e Leandro Antunes (Rúben Coelho, 84).

Treinador: Andrés Madrid.

Rio Ave: Paulo Vítor; Nelson Monte, Aderllan, Messias e Matheus Reis; Filipe Augusto, Tarantini (Vitó, 90+2) e Diego; Taremi(Ronan, 86), Bruno Moreira (Nuno Santos, 58) e Carlos Mané.

Treinador: Carlos Carvalhal.

Golos: Tarantini (33m) e Ronan (90).

Espectadores: cerca de 1000.