Noite infeliz. Noite infeliz.

O senhor futebol, aquele que faz vibrar multidões, não apareceu no Jamor.

Pobrezinho, brilhou para a equipa de Belém.

Mas foi preciso esperar. Desesperar, tendo em conta o futebol que foi praticado por Belenenses e Sp. Espinho.

A equipa da Liga, com mais bola ao longo da partida, pouco criou. Já o conjunto do Campeonato de Portugal até conseguiu sair algumas vezes para o contra-ataque, mas nunca foi capaz de chegar com qualidade para finalizar.

E assim, o jogo arrastou-se durante 90 minutos. Sem ponta de entusiasmo ou estrela condutora de esperança de futebol melhor.

E só no prolongamento a estrelinha do Belenenses brilhou. Do pé esquerdo de Francisco Teixeira saiu a luz que iluminou o caminho para os oitavos de final da Taça de Portugal, onde o Fafe está à espera.

Mas neste Natal, Petit deve estar ansioso por prendas. Se é verdade que a equipa até marcou três golos nesta partida, diante de um adversário organizado e bem trabalhado, eles só surgiram no prolongamento.

Dois deles, aliás, já nos últimos minutos do prolongamento, quando os jogadores do Espinho estavam fisicamente muito limitados.

Para já Petit e companhia vão saborear a ceia de Natal com o apuramento. Mas com a certeza que os sonhos podem amargar caso a equipa não melhore.

Porque apesar de tudo, esta foi uma noite feliz.

Noite feliz.