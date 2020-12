15 minutos à Benfica bastaram para os encarnados ultrapassarem o Vilafranquense (5-0) e apurarem-se para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Jesus tinha prometido uma preparação séria para a partida com o emblema da II Liga, e não faltou à palavra: ao quarto de hora, os «seus» pupilos já venciam por 3-0.

A primeira ameaça até foi da equipa de Vila Franca de Xira, mas depois só deu Benfica: em quatro minutos, o jogo ficou resolvido. À boleia dos esquerdinos da equipa, – Pedrinho, Gabriel e Nuno Tavares brilharam com assistências primorosas –, Gonçalo Ramos (11m), Pizzi (13m) e Seferovic (15m) marcaram e guardaram a eliminatória no bolso.

No banco do Vilafranquense, desesperava João Tralhão, o homem que tantos anos trabalhou na formação do clube da Luz. Se a tarefa do conjunto de Vila Franca de Xira já era hercúlea à priori, o que dizer aos onze jogadores que na Luz já perdiam por 3-0 aos 15 minutos?

Pedrinho abrilhantou a noite na noite mais feliz de águia ao peito

O festival encarnado foi prosseguindo, e só o guarda-redes Tiago Martins e o travessão da baliza norte do Estádio da Luz adiaram o inevitável, que aconteceu a três minutos dos 45: Seferovic bisou, em mais uma assistência de Nuno Tavares.

Na segunda parte, o jogo foi novamente de sentido único, abrilhantado pelo pé esquerdo açucarado de Pedrinho. O brasileiro viveu a noite mais feliz de águia ao peito e coroou-a com o golo da noite, num remate em arco indefensável para o guarda-redes adversário.

É certo que foi frente a um adversário de uma divisão inferior, mas o Benfica consegue assim um triunfo que pode dar, a curto prazo, outra confiança aos homens de Jesus, que exibições tão cinzentas têm protagonizado nas últimas semanas.

O Vilafranquense sai da Luz com uma derrota pesada, mas João Tralhão tem motivos para se orgulhar dos seus jogadores. O técnico tinha prometido que não ia à Luz em turismo, e tentou de tudo para evitar o passeio encarnado. Por duas vezes, a barra de Helton Leite evitou que Vila Franca de Xira tivesse motivos para sorrir esta noite – a remates de Kady e Marcos Fortes.