*por José Rodrigues

Desde o início dos 90 minutos que as duas equipas tentaram ter o controlo do jogo, com o Oleiros, apesar de ser de escalões inferiores, a assumir a posse de bola e a proporcionar belas jogadas tanto pela esquerda com incursões de Rayan e Gadelho como por remates exteriores de Pedro Graça.

Houve várias oportunidades ao longo da primeira parte, estando o jogo bastante equilibrado ainda que, com ascendente da equipa de Oleiros.

Apesar disto, aos 36 minutos, o Gil Vicente dispôs de uma grande penalidade que Pedro Palha negou após remate de Lourency.

A segunda parte seguiu na mesma toada com o Oleiros a mostrar credenciais e o Gil Vicente a ter dificuldades para criar oportunidades de golo.

Assim, ia valendo Denis, que com várias intervenções segurava o empate, e Lucas Mineiro que parecia um “todo o terreno” no meio campo, num jogo em que o Gil Vicente teve muitas as dificuldades em parar o meio campo do Oleiros composto por De Jesus e Pedro Graça.

A partir dos 75 minutos a equipa de Oleiros começou a sentir dificuldades físicas o que fez com que o Gil assumisse o jogo. Mas no último suspiro da partida, destaque para um remate de Marco Fernandes por cima do travessão depois de Denis não ter segurado à primeira um livre lateral.

O jogo seguiu para prolongamento, depois de um 0-0 nos 90 minutos. Aí o Gil Vicente teve as melhores oportunidades, por exemplo um remate de Samuel Lino que obrigou Palha a aplicar-se, seguindo-se uma bola no poste após confusão na área do guarda-redes de Oleiros.

De destacar ainda no fim do prolongamento uma perdida de Brian Miguel, que após cruzamento de Nuno Pereira, desviou ao lado da baliza de Denis.

Também no prolongamento, De Jesus, capitão do Oleiros, foi expulso por acumulação de amarelos, seguindo-se a expulsão de Pedro Graça com cartão vermelho direto por palavras à equipa de arbitragem, já no banco de suplentes.

O jogo seguiu para penaltis, nos quais o Gil Vicente conseguiu superiorizar-se à equipa de Oleiros, garantindo a passagem à próxima eliminatória da Taça de Portugal, graças às mãos seguras de Denis, que defendeu dois penáltis.

FICHA DE JOGO

OLEIROS-GIL VICENTE, 0-0 (2-4 após penáltis)

Estádio Municipal de Oleiros

OLEIROS: Palha, Marcelo Dias (110m), Marco, Iago, Vasco Gadelho, De Jesus, Pedro Graça (90+3m), Duvan Guerra, Rayan (74m), Brian Miguel e Ricardo Almeida (76m).

Suplentes do Oleiros: Caio, Facundo Otero, Alef (90+3m), Nuno Pereira (76m), Rúben Silva (74m), Rodrigo Caetano e Rafa Gonzalez (110m).

GIL VICENTE: Denis, Joel Pereira, Rodrigo, Ygor Fernandes e Rúben Fernandes; Claude Gonçalves (83m), Lucas Mineiro (105m), Antoine (105m)e Mantuan (45m); Lourency (83m) e Miullen (66m).

Suplentes do Gil Vicente: Brian Araújo, João Afonso (83m), Boubacar (83m), Renan Oliveira (66m), Kanya Fujimoto (105m), Vítor Carvalho (105m), Samuel Lino (45m).

ÁRBITRO: Hugo Silva (AF Santarém).

Auxiliares: Pedro Felisberto e José Martins.

DISCIPLINA

Cartões amarelos: Ricardo Almeida (35m), Miullen (48m), De Jesus (68m e 118m), Vasco Gadelho (70m), Brian (87m), Lucas Mineiro (87m), Ygor Nogueira (99m), Rúben Fernandes (106m).

Cartões vermelhos: Pedro Graça (112m) e De Jesus (118m).

GOLOS: nada a registar.