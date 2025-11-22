Taça de Portugal: jogos, resultados e apurados para os oitavos
Benfica e AVS já garantiram o apuramento para a próxima fase
Benfica e AVS já garantiram o apuramento para a próxima fase
A quarta eliminatória da Taça de Portugal arrancou na sexta-feira e é concluída no domingo.
Entre as 32 equipas em ação nesta ronda da prova, Benfica e AVS, ambas da Liga, já garantiram o apuramento para os oitavos de final.
Confira, abaixo, os jogos, resultados, apurados, acompanhe cada duelo AO MINUTO e leia toda a reportagem de cada encontro, no Maisfutebol.
Sexta-feira, 21 novembro:
Atlético-Benfica, 0-2
Sábado, 22 novembro:
AVS-Ac. Viseu, 0-0 a.p. (7-6 g.p.)
Alpendorada-Casa Pia (a decorrer, 14h)
Vitória SC-Mortágua (15h00)
Sp. Covilhã-Lusitano Évora (15h30)
1.º Dezembro-U. Leiria (16h00)
Estoril-Famalicão (18h00)
Sporting-Marinhense (18h00)
FC Porto-Sintrense (20h15)
Domingo, 23 novembro:
Lusitânia de Lourosa-Torreense (11h00)
Vila Meã-Leixões (14h00)
Fafe-Arouca (14h00)
Farense-Silves (15h00)
Santa Clara-Comércio e Indústria (16h00, 15h00 nos Açores)
Tondela-Caldas (17h00)
Sp. Braga-Nacional (17h30)
NOTA: a negrito, os clubes apurados.