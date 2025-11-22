A quarta eliminatória da Taça de Portugal arrancou na sexta-feira e é concluída no domingo.

Entre as 32 equipas em ação nesta ronda da prova, Benfica e AVS, ambas da Liga, já garantiram o apuramento para os oitavos de final.

Confira, abaixo, os jogos, resultados, apurados, acompanhe cada duelo AO MINUTO e leia toda a reportagem de cada encontro, no Maisfutebol.

Sexta-feira, 21 novembro:

Atlético-Benfica, 0-2

Sábado, 22 novembro:

AVS-Ac. Viseu, 0-0 a.p. (7-6 g.p.)

Alpendorada-Casa Pia (a decorrer, 14h)

Vitória SC-Mortágua (15h00)

Sp. Covilhã-Lusitano Évora (15h30)

1.º Dezembro-U. Leiria (16h00)

Estoril-Famalicão (18h00)

Sporting-Marinhense (18h00)

FC Porto-Sintrense (20h15)

Domingo, 23 novembro:

Lusitânia de Lourosa-Torreense (11h00)

Vila Meã-Leixões (14h00)

Fafe-Arouca (14h00)

Farense-Silves (15h00)

Santa Clara-Comércio e Indústria (16h00, 15h00 nos Açores)

Tondela-Caldas (17h00)

Sp. Braga-Nacional (17h30)