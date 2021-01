O rosto está desenhado no balneário do Estrela da Amadora. Jorge Jesus de um lado, Fernando Santos do outro. Se dúvidas houvesse sobre a grandeza do Estrela da Amadora, essa parede – um mural dedicado à memória – desfazia-as na hora, a qualquer visitante.

Jesus é um nome grande na riquíssima história do Estrela. E do próprio Estádio José Gomes. Vestiu a camisola tricolor com 16 anos (1970/71, como júnior), transferiu-se para o Sporting e voltou ao clube do coração em 1984, já trintão e na fase final da carreira de futebolista.

Ficou até 1987, voltou a sair e em 1998 foi o escolhido para suceder a Fernando Santos, que estava a caminho do FC Porto, no comando técnico da equipa. Entre 1998 e 2000 levou os estrelistas a dois excelentes oitavos lugares na I Divisão Nacional, mas a época seguinte foi péssima e acabou com o emblema da Amadora no último lugar e a cair para a II Liga.

Jorge Jesus numa equipa do Estrela na época 1986/87

No total, Jorge Jesus fez 113 jogos como treinador principal da equipa: 43 vitórias, 37 empates e 33 derrotas, um saldo positivo e um elo emocional intocado. A ninguém surpreendeu, de resto, a reação do treinador do Benfica ao saber que voltaria à Reboleira para jogar a Taça de Portugal.

«Amadora é a terra que fez de mim jogador e treinador. O Estrelinha da Amadora é o clube do meu coração. Aos nove anos já ia com o Estrela para todo o lado, mesmo quando estava nos distritais.»

Uma «lembrança especial» à espera no fim do jogo

O registo é curioso, arregala os olhos do mais incauto. Última vitória do Estrela sobre o Benfica na Amadora? 3-0, 27 de fevereiro de 2000. Bis de Gaúcho e golo de Kenedy, com Jorge Jesus no banco tricolor e Jupp Heynckes no lado do Benfica.

Esta foi a segunda e última vitória do Estrela em 18 jogos contra o Benfica na condição de visitado. Basta juntar as peças do puzzle para se perceber que este Estrela da Amadora-Benfica, nos oitavos de final da taça, só pode ser muito especial. Tão especial que haverá «uma lembrança no fim do jogo» para o treinador das águias, revela André Geraldes, presidente da SAD do Estrela da Amadora, ao Maisfutebol.

«Durante o jogo, o Jorge será só mais um adversário. Tudo faremos para vencer, com atitude e compromisso. Mas somos capazes de ter aí uma lembrança especial para ele depois do jogo, independentemente do resultado. É sempre bom ter estas figuras de volta a casa.»

Jesus tem estado sempre atento à temporada do Estrela, vê sempre que pode os jogos que passam na televisão e em breve será um dos embaixadores oficiais do clube. «Temos um projeto a decorrer para incluir no Estrela alguns nomes com o estatuto de embaixadores do clube», revela André Geraldes.

«O Jorge, pelo passado que tem no Estrela e pela ligação que tem à Amadora, será com toda a certeza uma das pessoas ligadas a esse projeto. É um projeto futurista e é nisso que queremos transformar o Estrela. Um clube moderno.»

VÍDEO: uma vitória dura do Benfica na Amadora (1993/94, imagens RTP)

A noite será de emoções fortes, talvez faça mesmo pele de galinha. Não haverá tempo para visitar o número 9 na Rua Dr. António José de Almeida, a casa onde Jesus viveu no Bairro da Venda Nova, mas dará para recordar os dias na extinta fábrica da CEL-CAT, onde o treinador foi aprendiz de soldador dos 12 aos 14 anos. E para evocar, certamente, outros nomes grandes na história do Estrela.

«Se nos lembramos que o atual selecionador nacional foi treinador do Estrela; se nos lembrarmos que o atual treinador do Benfica foi jogador e treinador do Estrela; se nos lembrarmos que o próprio José Mourinho foi treinador do Estrela, adjunto de Manuel Fernandes; se nos lembrarmos de atletas como Jorge Andrade e Paulo Bento, percebemos facilmente a dimensão do nosso clube», refere André Geraldes, guardião da herança destes monstros sagrados.

«Isto é um sinal de que a Amadora foi sempre um viveiro de treinadores e de jogadores. Queremos voltar a sê-lo e esse é um dos compromissos do nosso projeto.»

«É um prazer voltar a dizer ‘o Estrela está vivo outra vez’»

De 1988 a 2009, com pequenas interrupções pelo meio, o Estrela da Amadora foi um dos grandes do nosso futebol. Ganhou uma Taça de Portugal e fez quatro jogos na Taça das Taças, frente ao Neuchatel Xamax (Suíça) e RFC Liège (Bélgica). O jogo contra o Benfica simboliza no palco mediático o renascimento da instituição que celebra 89 anos a 22 de janeiro.

«Lembro-me de ver muitos jogos na Reboleira. Nasci e fui criado na Amadora, o meu pai jogou no Estrela e desenvolvemos desde cedo o espírito estrelista. É difícil explicar isto, mas ser da Amadora é especial. Temos um orgulho grande e é difícil traduzir isto em palavras. Vi o Estrela a bater o pé aos grandes, sempre foi difícil alguém levar pontos da Reboleira. Isso vai voltar a acontecer e o José Gomes voltará a ser um estádio difícil de passar. É um prazer voltar a dizer ‘o Estrela está vivo outra vez’.»

As palavras de André Geraldes fazem ainda mais sentido se as associarmos aos resultados da equipa. 15 jogos oficiais, 12 vitórias e três empates, líder da Série G do Campeonato de Portugal. E agora vem aí o Benfica.

«É um jogo importante para o Estrela, para mim. Sou da Amadora, sou adepto do Estrela e tenho muito orgulho em presidi-lo. Teremos de jogar com garra e ambição para fazer frente a um clube com o orçamento do Benfica.»

«Temos feito um percurso fantástico até aqui e é importante jogar contra um oponente desta envergadura, até pelo mediatismo que encerra», continua André Geraldes. «Mas, insisto, jogaremos com a mesma ambição que tivemos em todos os jogos anteriores. Vamos lutar até ao fim e é uma questão de tempo até o Estrela estar lá em cima outra vez.»

O Estrela-Benfica realiza-se na terça-feira, pelas 21h15, no Estádio José Gomes. O futebol de primeira está de volta à Amadora. E Jorge Jesus também.

HISTÓRICO DE JOGOS ESTRELA DA AMADORA-BENFICA

CAMPEONATO NACIONAL:

. 1988/89: Estrela-BENFICA, 1-2

. 1989/90: Estrela-BENFICA, 0-1

. 1990/91: Estrela-BENFICA, 1-4

. 1993/94: Estrela-BENFICA, 0-1

. 1994/95: Estrela-Benfica, 0-0

. 1995/96: Estrela-BENFICA, 0-1

. 1996/97: Estrela-Benfica, 1-1

. 1997/98: ESTRELA-Benfica, 2-0

. 1998/99: Estrela-BENFICA, 0-1

. 1999/00: ESTRELA-Benfica, 3-0

. 2000/01: Estrela-BENFICA, 1-2

. 2003/04: Estrela-BENFICA, 0-3

. 2005/06: Estrela-BENFICA, 1-2

. 2006/07: Estrela-BENFICA, 0-1

. 2007/08: Estrela-Benfica, 0-0

. 2008/09: Estrela-BENFICA, 1-2

TAÇA DE PORTUGAL:

. 2004/05: Estrela-BENFICA, 0-3

TAÇA DA LIGA:

. 2007/08: Estrela-Benfica, 1-1 (4-5, gp)