O Leixões confirmou a passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal com uma goleada (5-1) frente ao Vilaverdense.



Os líderes do Campeonato de Portugal, sem derrotas e com 13 pontos em cinco jogos, resistiram ao poderio dos Bebés do Mar quase até ao intervalo. Yuri, após um canto de Kiki, fez o 1-0.

O golo tornou o Leixões melhor no encontro e Kiki fez o 2-0 após uma jogada de Diogo Leitão e de um remate ao poste da baliza do Vilaverdense. Pouco depois, a equipa do Campeonato de Portugal poderia ter encurto distâncias no marcador, mas Baptista falhou um golo de baliza aberta.



Não marcou o Vilaverdense, marcou o Leixões por Encada após passe (outro) de Kiki. O melhor que o Vilaverdense conseguiu foi reduzir por Zé Pedro Cerqueira, aos 66 minutos, após uma saída deficiente de Stefanovic.



Thalis, de livre direto, e Luan Santos, marcaram por mais duas vezes a favor do Leixões e fixaram o resultado final.

FICHA DE JOGO



Estádio do Mar, Matosinhos

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores: Yuri (41m), Kiki (51m), Encada (63m), Zé Pedro Cerqueira (66m), Thalis (74m) e Luan Santos (76m).

Leixões: Stefanovic, João Amorim, Gustavo França, Leo Bolgado, Seck (Luisinho, 79m), Ben Hassan, Nduwarugira (Thalis, 57m), Diogo Leitão (Aymbire, 70m), Kiki, Sapara (Jeferson Encada, 57m) e Yuri (Luan Santos, 70m).

Suplentes: Beunardeau, Wendel, Aymbire, Luisinho, Jefferson Encada, Luan Santos e Thalis.

Treinador: José Mota.

Vilaverdense: Pedro Freitas, Gabi (Edmilson, 75m), Zé Pedro Cepeda, Laércio, Ruizinho (André Soares, 89m), Diogo Silva (Baptista, 59m), Nandinho, André Soares, Armando Lopes (Bruno Silva, 59m), Gonçalo Teixeira e Zé Pedro Cerqueira;

Suplentes: Cajó, André Tavares, Bruno Silva, Tomás Gama, Miguel Pereira, Baptista e Edmilson.

Treinador: Ricardo Silva.

Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Gabi (53m), Ruizinho (71m), Jeferson Encada (89m) e Thalis (90+2m).

Assistência: 835 espetadores.