O Lank Vilaverdense goleou, o Oliveira do Hospital, esta terça-feira, por 7-0, em jogo a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

A formação do distrito de Braga terminou o primeira parte do encontro com cinco golos no marcador, fruto dos tentos apontados por Yannick Semedo (4 e 37 minutos), Bruno Silva (9), Laercio Cordeiro (33) e Edmilson (43).

No segundo tempo, o emblema da Liga 3 manteve a toada e marcou mais dois golos. Ansu Fati fez o sexto na cobrança de uma grande penalidade aos 86 minutos, Gonçalo Teixeira selou o resultado final aos 90+1.

Vilaverdense tornou-se na primeira equipa a apurar-se para os oitavos de final da edição deste ano da Taça de Portugal.