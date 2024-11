No regresso de Carvalhal ao Mar, o Sp. Braga foi mais forte e afastou o Leixões da Taça (0-2), assegurando um lugar nos oitavos de final. Um resultado justo que premiou a equipa mais competente, sóbria e sobretudo, mais eficaz em campo.

O treinador bracarense, que foi homenageado pela passagem pelo Mar em 2002, apresentou a equipa mais habitual. Um sinal claro de que não pretendia dar espaço a surpresas.

O Leixões, a viver um bom momento nestes primeiros meses de época, não se escondeu e encarou o adversário olhos nos olhos. Conquistou dois cantos nos primeiros minutos e teve um remate desenquadrado, o suficiente para galvanizar a apaixonada bancada matosinhense.

Os minhotos responderam, por seu turno, com dois remates longe do alvo de Ricardo Horta. O ritmo de jogo estava intenso, o espetáculo era interessante de seguir, mas aos 12 minutos, tudo mudou. Bruma conseguiu rematar à entrada da área, a bola desviou em Hugo Basto e traiu por completo Stefanovic que se tinha lançado para o lado oposto.

Mais adulto, o Sp. Braga soube jogar com a vantagem, geriu a bola e acabou por retirar capacidade de resposta ao oponente. Os Bebés do Mar davam sinais de descrença, quiçá pelo golo sofrido, e estiveram perto de sofrer em três ocasiões: Bruma e João Ferreira viram Stefanovic negares-lhe o golo e depois, Ouazzani marcou, mas o lance (que deixou dúvidas) foi invalidado por fora de jogo - não há VAR nesta eliminatória da Taça.

O 0-1 dava esperanças ao Leixões. A eliminatória mantinha-se aberto apesar de os matosinhenses partirem à desvantagem para a segunda parte. No entanto, a equipa do Mar não mostrou capacidade para assustar verdadeiramente Matheus e acabou por ver o jogo fugir-lhe aos 64 minutos.

Rafael Santos viu dois cartões amarelos em quatro minutos e na sequência da falta que ditou a expulsão do central, Bruma fez o 0-2 num livre cobrado de forma exímia. A eliminatória estava, por fim, resolvida.

O jogo caminhou lentamente para o final com o Sp. Braga a apresentar uma versão ainda mais dominadora embora sem criar muitas situações para dilatar a vantagem - a exceção foi um remate de Ricardo Horta ao poste já no período de descontos.

Os bracarenses saem do Mar com sentimento de dever cumprido e já sabem que vão defrontar o surpreendente Lusitano de Évora nos oitavos de final.

A FIGURA: Bruma

O internacional português foi o jogador que decidiu a eliminatória. Além de ter somado pormenores de qualidade técnica, o extremo foi dos poucos que teve olhos para a baliza e acabou por ser feliz no lance que originou o 0-1. O desvio de Hugo Basto impediu-lhe de festejar, mas por via das dúvidas, já na segunda parte, cobrou de forma perfeita o livre que deu o 0-2 a favor do Sp. Braga. Decisivo, decisivo. É o que se pede às grandes figuras, não é?

O MOMENTO: golaço de livre, 0-2

O Sp. Braga tinha apenas um golo de vantagem à entrada para os 30 minutos finais quando Rafael Santos viu o segundo cartão amarelo por falta sobre Ricardo Horta. Em virtude da falta, os bracarenses beneficiaram de um livre à entrada da área que Bruma cobrou de forma exímia: curva perfeita por cima da baliza sem hipóteses de defesa para Stefanovic. Eliminatória fechada.

NETGATIVO: expulsão de Rafael Santos

O central acabou por comprometer as aspirações do Leixões depois de ter visto dois amarelos em quatro minutos. O segundo acabou mesmo por ditar o ponto final na eliminatória, visto que Bruma transformou em golo a falta que Rafael Santos cometeu sobre Horta. E o jogo fugiu, em definitivo, os Bebés do Mar.