O FC Porto terminou o jogo no reduto do Sp. Braga, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, reduzido a nove jogadores. Os colombianos Luis Díaz e Mateus Uribe viram cartão vermelho direto, exibido pelo árbitro Luís Godinho.

A primeira expulsão foi a de Luis Díaz, e aquela que foi fortemente contestada pelos dragões. O avançado viu o cartão vermelho ao minuto 70, na sequência do lance que ditou a lesão grave de David Carmo: o colombiano rematou à baliza, e depois, no prolongamento do movimento, acabou por pisar o tornozelo do central. Depois de consultado o vídeoárbitro, Luís Godinho exibiu um cartão vermelho que justificou durante algum tempo ao próprio jogador, e mais tarde ao banco portista.

Já em período de compensação, ao minuto 90+7, surgiu a expulsão de Mateus Uribe. Após um desentendimento com André Horta, o médio do FC Porto deu uma cabeçada a Esgaio, que lhe tinha encostado o peito a tirar satisfações.

De referir ainda que também Luís Gonçalves, dirigente do FC Porto, foi expulso depois.

Face a estas expulsões, Luis Díaz e Uribe devem falhar o dérbi com o Boavista, da 19.ª jornada da Liga.

