Declarações do treinador do Torreense, Luís Tralhão, na sala de imprensa, após o empate a um golo ante o Fafe, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:

Se a expulsão do guarda-redes é um lance capital no jogo:

«Sem dúvida, a expulsão é sempre um momento importante do jogo. Especialmente num jogo que estava a ser difícil para nós. Mas acho que entrámos muito bem na segunda parte e, entre aspas, provocámos a expulsão. Já estávamos a ter um ascendente diferente no jogo, face à primeira parte. E acho que a decisão é óbvia e acho que a provocámos. Tenho de enaltecer a postura da equipa na segunda parte. Fomos à procura do empate e conseguimos.»

Diferenças da primeira para a segunda parte:

«Sabíamos que o Fafe é uma equipa perigosa no contra-ataque, que iam ficar um pouco à nossa espera e ter espaço nas nossas costas. Não estávamos à espera de que o relvado estivesse nestas condições e isso condicionou muito a nossa primeira parte. Com perdas de bola em zonas críticas e o Fafe a jogar em casa, com apoio extraordinário dos adeptos, acabou por nos colocar em algumas situações que nos vão tirando alguma confiança no jogo e, noutro momento em que o Fafe esteve bem, o último lance de bola parada da primeira parte, acabámos por ser penalizados.»

Se o empate sabe a pouco, dado que o Torreense jogou 30 minutos com mais um jogador:

«Honestamente, se olharmos para o jogo no computo geral, o resultado é ajustado. Pelo que eles criaram na primeira parte e pelo nosso ascendente na segunda. Com mais um, tivemos a ilusão de chegar à vitória, tentámos, mas era difícil criar muitas situações de perigo. Apesar de tudo, na primeira parte, o lance mais evidente é nosso, com a bola ao poste no canto. A equipa sabia que três equipas da Liga não ganharam aqui e o jogo era exigente. Gostávamos de ganhar, mas fosse qual fosse o resultado, dificilmente a eliminatória ficaria fechada.»

Se sai com boas sensações para chegar ao Jamor:

«Mesmo que tivesse sido derrota, teria essa sensação. Acreditamos que vamos lá chegar. Acima de tudo, representamos o clube, que pela segunda vez pode chegar à Taça de Portugal a primeira neste século. E uma região. Sentimos a força das pessoas.»

Adeptos do Torreense presentes em Fafe:

«Agradecimento do fundo do coração, acho que fizeram um esforço tremendo. Todo o apreço, muitas palavras não dão para agradecer o esforço financeiro, profissional e familiar. Vamos retribuir com trabalho e dedicação, o grupo quer fazer as coisas bem. É uma semana dura, com três jogos. Muitos adeptos já foram a Viseu e vieram a Norte novamente a meio da semana e não tenho dúvidas de que, no domingo, nos vão apoiar para o campeonato.»