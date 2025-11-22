A União de Leiria e o Lusitano de Évora garantiram, na tarde deste sábado, o apuramento para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, sendo os primeiros clubes, respetivamente da II Liga e da Liga 3, a seguirem para a próxima fase da prova.

Os leirienses venceram por 3-1 na visita ao 1.º Dezembro, com todos os golos a surgirem na primeira parte.

Dedé até deu vantagem ao 1.º Dezembro, aos dois minutos, mas a União de Leiria deu a volta ao marcador, com golos de Daniel Borges (11m), Dieu Merci-Michel (12m) e João Victor (22m), este último (na fotografia abaixo) a marcar o primeiro golo pelos leirienses, no seu terceiro jogo pela equipa principal e no primeiro como titular.

Já o Lusitano de Évora foi à Covilhã vencer por 2-0, com dois golos de Tiago Batista, o primeiro aos oito minutos e o segundo aos 25 minutos.

Pelo meio, o Sp. Covilhã ainda teve um penálti para fazer o 1-1, mas Jailson Gomes, aos 15 minutos, viu Duarte Gomes negar-lhe o golo, com uma grande defesa, antes de Tiago Batista, com um grande remate a cerca de 30 metros da baliza, assinar um dos grandes momentos deste sábado de Taça de Portugal.

O Lusitano, que já tinha sido destaque na Taça em 2024/25, volta aos oitavos de final pelo segundo ano seguido. Na época passada só caiu na visita ao Sporting de Braga, num jogo em que dificultou a missão dos minhotos, com quem perderam por 2-1.