Évora recebeu mais uma surpresa nesta terceira eliminatória da Taça de Portugal, com o Lusitano a eliminar o Estoril, após o desempate por grandes penalidades.

A equipa que atua no Campeonato de Portugal conseguiu segurar o nulo no tempo regulamentar e no prolongamento, forçando a decisão da marca dos onze metros.

Este resultado faz com que o Estoril seja a segunda equipa a cair nesta eliminatória da Taça, depois do Nacional ter sido derrotado pela União de Leiria, também este domingo.