*Mariana Rebelo Silva

Ricardo Sousa, treinador do Mafra, em declarações na sala de imprensa do João Cardoso, após a derrota por 3-0 contra o Tondela, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:



«O resultado é extremamente exagerado. Não entrámos bem no jogo. Conseguimos equilibrar e o Tondela mostrou dificuldades. Tivemos duas oportunidades claras de golo e o Tondela acaba por marcar numa transição ofensiva. Ao intervalo tentámos corrigir algumas coisas. O Tondela, até ao golo, ainda não tinha chegado à baliza do Mafra. Fomos atrás de um golo que nos desse a discussão da eliminatória e noutra transição acabamos por levar o 3-0. Estou desgostoso pela exibição.

Devíamos ter feito muito mais. O único ponto positivo foi o apoio dos adeptos do Mafra. As nossas desculpas porque devíamos ter feito muito mais. Não é suficiente termos chegado às meias-finais. Tínhamos equipa suficiente para discutir esta eliminatória de igual para igual.

Segunda mão perdida? O segundo jogo vai ser importante e não vamos atirar a toalha ao chão. Não vai ser fácil. O Tondela tem 99 por cento da eliminatória no bolso. Sabemos da dificuldade que vai ser dar a volta, mas vamos discutir, tentar fazer golo cedo e ganhar.

O golo anulado foi um duro golpe nas nossas expectativas. Apostámos tudo nos momentos finais na expectativa de fazer golo. Ainda não vi o lance. Não posso comentar.

Não mudaria nada. Sou extremamente orgulhoso. Acredito na coletividade e quanto mais longe da baliza conseguir defender, menos golos vou sofrer. Estou convencido de que desta maneira vou ganhar mais vezes do que perder. Acredito, fielmente, nas minhas ideias.»