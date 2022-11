O Mafra-FC Porto, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, na noite de terça-feira, ficou marcado, fora do relvado, pela oferta de pão com chouriço do clube da casa aos adeptos dos azuis e brancos presentes no Estádio Municipal de Mafra.

A ideia, confirmou o Maisfutebol junto de fonte do clube da II Liga, partiu do presidente do Mafra, José Cristo, e de elementos da sua direção.

Ao intervalo, um dos vice-presidentes do Mafra e mais dois amigos mafrenses colocaram mãos à obra e, na bancada destinada aos adeptos do FC Porto, na qual estavam cerca de 500 a 600 espetadores equipados a rigor, distribuíram pão com chouriço por todos os que pretendessem.

«O FC Porto agradece a hospitalidade com que foram tratados os nossos adeptos ontem, por parte do Mafra», assinalou o FC Porto, através da rede social Twitter.

Em campo, o FC Porto venceu por 3-0 e garantiu o apuramento para os oitavos de final da competição.