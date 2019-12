Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, em declarações após a vitória dos vilacondenses na Marinha Grande, diante do Marinhense, que vale o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal.

«Nós tínhamos analisado bem o adversário, por isso não fomos nada surpreendidos pelas dificuldades que o Marinhense nos causou. Tentámos circular a bola, esperando aquela pressão curta e intensa do adversário, o que não nos permitiu circular como pretendíamos. A nossa equipa demorou 30, 35 minutos a conseguir circular com qualidade.

Na segunda parte entrámos com uma aposta clara em fazer o mesmo e o Marinhense sentiu mais dificuldades de fazer aquela pressão intensa. Depois perdemos uma oportunidade no penálti, outra do Taremi, e ainda fizemos o 2-0, o que mostra que criámos oportunidades.

Acho que a vitória é justíssima, mas quero ressalvar que defrontámos uma equipa muito bem trabalhada pelo Andrés Madrid. Honestamente, se o Marinhense faz o golo na bola no poste ou num ou outro lance que o Paulo Vítor conseguiu defender, podia ter-nos complicado a vida.»

[balanço da época até ao momento]

«Não estamos plenamente satisfeitos, mas uma equipa com os recursos do Rio Ave estar no sexto lugar, nos oito apurados na Taça e se chegar à final-four da Taça da Liga, é muito bom. Não se pode exigir mais. Temos feito uma época brilhante para os recursos que temos.»

[pensa chegar à Liga Europa?]

«Não podemos olhar para a Liga Europa da mesma forma como se olhava há dois anos. Agora vão quatro equipas às competições europeias, não vão seis. E depois há um lugar para o vencedor da Taça. Num campeonato com Benfica, FC Porto e Sporting, mais o Sp. Braga e V. Guimarães, e ainda o Famalicão que tem sido a surpresa, não se pode pedir muito. A nossa ambição no campeonato é fazer o melhor possível, por isso peço o favor de não me voltarem a falar da Liga Europa.»

[até onde pode ir na Taça de Portugal?]

«Vamos ver o que o sorteio dita na Taça e tentar chegar o mais longe possível. Na Taça da Liga ambicionamos chegar à final-four e temos um jogo decisivo com o Gil Vicente no próximo fim de semana.»

[vai tentar contratar um médio no próximo mercado de transferências?]

«Nós temos um buraco no plantel. Partimos para a época com quatro médios, que é mínimo dos mínimos. Em função da lesão do Jambor, que vai estar afastado até ao final da época, vamos tentar contratar um médio.»