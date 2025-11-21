Renato Sousa, treinador do Marinhense, promovido dos sub-19 depois da suspensão de Rui Sacramento, lançou a partida da Taça de Portugal frente ao Sporting e garantiu que a equipa está motivada, apesar do adversário ser «favorito»:

Momento de instabilidade que a equipa vive

«Apesar da instabilidade e de realmente ser atípico, tivemos a sorte de encontrar um grupo de trabalho focado, possivelmente pela importância do jogo que é, o que nos facilitou imenso o nosso trabalho. Honestamente correu acima das nossas expectativas. Estamos motivados»

Marinha Grande é perto de Fátima. É possível um «milagre» na tarde deste sábado?

«Por que não? No futebol, tudo pode acontecer. Todos nós, de certeza absoluta, já tivemos conquistas que pensaríamos que nunca iríamos ter. Vamos lutar. Temos uma massa associativa que precisa de ver o Marinhense a lutar por este jogo».

O sentimento dos jogadores

«Vão jogar para as suas famílias, vão jogar para os seus amigos, vão jogar para um clube que tem um peso enorme também a nível de história. É tudo muito positivo e as coisas vão surgir naturalmente. Eles querem desfrutar do momento, sempre com a devida responsabilidade, porque temos também de respeitar o nosso símbolo e os adeptos que também estão a fazer força para que consigamos um resultado improvável».

«Também sentimos que estamos em representação dos outros treinadores de futebol de formação, que tão bem trabalham mas não têm este tipo de oportunidades que hoje estamos a ter».

O que esperar do Marinhense?

«Tentámos ajustar a organização da equipa nesse sentido. Obviamente que durante grande parte do jogo vamos passar o tempo em organização defensiva. Aproveitámos para explorar a nível de transição ofensiva com duas três soluções com que a equipa está identificada».