O Marinhense está de regresso à quarta eliminatória da Taça de Portugal pela primeira vez desde a época 2018/19, quando chegou aos «oitavos». No entanto, o clube do distrito de Leiria sabe que o favoritismo do próximo duelo na competição está todo do lado do Sporting.

Numa antevisão da visita a Alvalade, o treinador Rui Sacramento garantiu que o grupo vai em busca do seu «um por cento» de esperança.

«Toda a gente diz que não temos hipóteses, mas, sabendo que o Sporting tem 99 por cento, nós temos o nosso um por cento e vamos procurá-lo», afirmou o técnico, em declarações à Agência Lusa, depois de eliminar o Anadia nas grandes penalidades (7-6, após um 0-0 no prolongamento).

A deslocação à casa do detentor do troféu, marcada para o fim de semana de 23 de novembro, é encarada como um prémio para o clube da Marinha Grande, mas o treinador de 40 anos não fecha a porta à surpresa.

«Sabemos que é difícil, mas acontece numa fase em que o Sporting vem de uma paragem e tem a Liga dos Campeões a seguir. Pode haver alguma rotação, e o nosso objetivo é lutar pelo jogo», afirmou.

Apesar do sonho da Taça, o foco principal Rui Sacramento é o Campeonato de Portugal, onde o Marinhense ocupa o oitavo lugar da Série C. O treinador, que regressou ao clube após uma passagem pelo Trofense, onde defrontou Rui Borges, na altura, treinador do Mafra acabando por ser derrotado pelo atual técnico dos leões num encontro que ditou a descida de divisão.

«O Rui Borges fez o trabalho dele, não deixou que colocassem em causa o seu profissionalismo e o dos seus jogadores», recordou.

Quem conhece bem o sabor de vencer em Alvalade é João Carlos Pereira, atual presidente do Marinhense. O antigo treinador do Nacional recorda bem a vitória por 4-2, em 2005, que precipitou a saída de José Peseiro do Sporting após uma época dramática para os leões.

«Todos temos o direito de sonhar, mas temos de o fazer com os pés no chão. Há uma diferença de potencial muito grande, mas acredito que a nossa equipa vai dar o seu melhor. É um prémio para o clube, para a cidade e para os jogadores», afirmou.

O encontro de novembro marcará um reencontro histórico, já que Marinhense e Sporting não se defrontam oficialmente desde 1964, ano em que os leões seguiram em frente na Taça apesar de uma derrota por 2-1 em Alvalade.

«Visitar o Sporting e o Estádio José Alvalade pode ser um dia de futebol de mão cheia. Esperamos estar à altura do desafio e representar a Marinha Grande da melhor forma», concluiu o presidente.