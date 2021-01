Mílton Mendes, treinador do Marítimo, em declarações na sala de imprensa do estádio do Marítimo, após a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal alcançada frente ao Sporting (2-0):



«Estamos felizes, estivemos bem contra uma equipa bem treinada, que tem excelentes jogadores. Sabíamos como eles jogavam e tentámos pressionar alto. Tivemos alguma dificuldade com as transições rápidas deles, eles tiveram algumas oportunidades, mas no segundo tempo baixámos o bloco, tirámos o jogo interior deles e começaram a arriscar um pouco mais. Roubámos a bola e a equipa foi feliz, fez o golo. A equipa soube entender os momentos do jogo, e repito, não estávamos a jogar com uma equipa qualquer: líder do campeonato, que ainda não tinha perdido. Já tínhamos feito um bom jogo no final da semana, para o campeonato, e demonstrando uma boa qualidade. O mau da vitória é que ela não é eterna, por isso há que preparar o próximo jogo.»



[Tem mais sabor por ser frente ao primeiro classificado?]: «Não pensamos dessa forma. Pensámos que tínhamos um adversário forte, que tínhamos de ultrapassar. E estávamos motivados para isso. Foi o Sporting como podia ter sido outra equipa. Estamos motivados, sim, por estarmos na competição, e seguir com força.»



[Marítimo já vai ao encontro do que pretende?]: «Sim, acho que a equipa já vai ao encontro do que pretendo. Jogar futebol não é só correr, temos de pensar, ser inteligentes, saber sofrer em certos momentos, e saber a hora de ‘knockoutear’ o adversário. Foi isso que a equipa fez. No primeiro tempo tivemos alguma felicidade e as bolas deles não entraram, mas estávamos muito fortes. Temos um grupo extraordinário que está a jogar cada vez melhor. Jogámos contra o Braga, treinámos no dia seguinte, viajámos às 5 da manhã, tivemos problemas com o voo, fomos treinar depois disso, e estes rapazes deram uma luta extraordinária. Por isso, merecem todo o mérito.»



[Vitória da paciência e inteligência?]: «É, exatamente isso. Os meus jogadores foram muito inteligentes. No primeiro tempo, quando pressionávamos alto a estratégia era essa, mas depois baixámos as linhas, porque vimos que eles estavam a tentar bolas longas e movimentações entre linhas para esticar o jogo. Então baixámos as linhas e eles perderam praticamente a estratégia que tinham para o jogo. Foi aí que começámos a contruir muito mais, a procurar o que temos de bom.»



[Conta com Rodrigo Pinho para o próximo jogo?]: «Com certeza, conto sim. Acha que depois de um jogo destes não contava? Acredito que vai continuar, mas não sei detalhes do negócio. Isso tem sido muito mais falado na imprensa do que no grupo. Nós não falamos sobre isso.»