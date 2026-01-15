As equipas envolvidas no sorteio das meias-finais da Taça de Portugal mostraram, esta quinta-feira, ambição clara de chegar ao Jamor, com destaque para o respeito manifestado pelos percursos de Fafe e Torreense, formações de escalões inferiores que continuam na «Prova Rainha».

O FC Porto, representado por Rui Barros, ficou a saber que vai defrontar o vencedor do duelo dos quartos de final entre Sporting e AVS. Ainda assim, os «dragões» já sabem que se garantirem a presença na final, será frente a uma equipa de escalão secundário, uma vez que a outra meia-final opõe o Fafe, da Liga 3, ao Torreense, da II Liga.

«Jogámos contra o Benfica nos 'quartos' e estamos preparados. Falta ainda um jogo por disputar, mas o que vier será para jogar. Faz parte do ADN do FC Porto disputar finais e ganhá-las», sublinhou Rui Barros.

O antigo internacional português deixou ainda palavras de reconhecimento a Fafe e Torreense, considerando que os seus percursos espelham o verdadeiro espírito da Taça de Portugal, «permitindo que as pessoas sonhem e vivam o clube».

Do lado do AVS, o vice-presidente Miguel Socorro admitiu as dificuldades que se avizinham, começando pela visita a Alvalade.

«Primeiro, temos de pensar no Sporting. Se formos felizes, depois será também muito complicado frente ao FC Porto», assumiu, ainda assim confiante numa resposta mais forte da equipa na segunda volta da época.

Já Derlei, presidente da SAD do Fafe, destacou o feito alcançado pela formação da Liga 3, que afastou três equipas da I Liga, incluindo o Sp. Braga, finalista da Liga Europa.

«Chegar a uma meia-final dois escalões abaixo é um enorme orgulho. Em campo são 11 contra 11 e queremos continuar a sonhar», afirmou, rejeitando favoritismos frente ao Torreense.

Por fim, André Sabino, diretor-geral do Torreense, elogiou a organização e o trajeto do Fafe, sublinhando que esta fase da prova é uma montra para o projeto do clube:

«É um privilégio estar aqui. Respeitamos muito o adversário e acreditamos que podemos chegar ao Jamor», referiu.