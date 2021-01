O Estoril Praia reservou nesta quarta-feira um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal ao bater o Marítimo na Madeira, após prolongamento. Os estorilistas estiveram a perder desde os 30 minutos, mas conseguiram levar o jogo para tempo extra graças a uma grande penalidade convertida mesmo em cima do final dos descontos adicionados ao tempo regulamentar.

A formação comandada por Bruno Pinheiro entrou no jogo com muita personalidade, demonstrando bem porque lidera a II Liga de forma destacada. Com critério e intensidade e sem medo de subir as linhas todas em casa de um primodivisionário, os ‘canarinhos’ fizeram questão de deixar claro, desde os minutos iniciais, que vinham dispostos a disputar a eliminatória.

Mas a etapa inicial viu o futebol ofensivo do Estoril morrer na praia. Sempre que chegou ao último reduto dos madeirenses, já estes estavam organizados para afastar o perigo sem grandes dificuldades. Algo que a defesa visitante apenas conseguiu a espaços.

Mais lesto e objetivo ofensivamente, o Marítimo de Milton Mendes foi criando os lances de maior perigo até abrir o marcador. Alipour, em duas ocasiões, e Macedo assinaram lances com algum perigo no primeiro quarto de hora, tendo num desses momentos Thiago Silva sido obrigado a efetuar uma defesa apertada.

O jogo pausou depois durante algum tempo no meio campo, com algumas faltas em zona defensivas a serem aproveitadas para lances estudados de bola parada, mas facilmente frustradas de parte a parte.

Quando parecia que o duelo ia perder intensidade, acabou por surgir o golo do Marítimo, numa transição rápida bem conduzida pelo corredor esquerdo, onde Fábio China ganhou espaço e já perto da linha de fundo cruzou de forma teleguiada para Joel Tagueu cabecear para o fundo das redes canarinhas.

Os estorilistas reagiram naturalmente à desvantagem, mas evidenciou a tal capacidade de decisão para fazer a diferença perante uma defesa maritimista muito experiente.

A vantagem mínima que o Marítimo levou para o intervalo deixava tudo em aberto, e a ‘equipa da Linha’ voltou das cabines disposta a arriscar mais para reentrar na discussão do resultado e sem medo de ficar exposta às saídas rápidas dos madeirenses.

A ousadia estorilista esteve para ser castigada em várias ocasiões, mas o Marítimo encarregou-se de desperdiçar ocasiões mais ou menos flagrantes para sentenciar a partida até ao último quarto de hora, com destaque para as perdidas por Joel, 55, Macedo, aos 69, e Bambock, quatro minutos depois.

Ao falhar tanto, os madeirenses puseram-se a jeito para sofrer. O ‘tudo ou nada’ do Estoril para a reta final do jogo, que beneficiou de um recuo em bloco no terreno por parte do Marítimo, levou a bola a rondar a grande área da casa com uma frequência excessiva.

E tanta vez foi cântaro à fonte que a asa acabou por partir… Alguns segundos depois dos sete minutos de descontos, Kerkez meteu a mão à bola para travar um remate de Gamboa. O médio, que já vestiu de verde-rubro, foi chamado a converter desde a marca dos 11 metros e fê-lo com classe, levando o jogo para prolongamento.

A crença do Estoril, que nunca foi pequena, apesar da falta de eficácia ofensiva evidenciada ao longo dos 90 miuntos, vencia o excesso de confiança e falta de atitude do Marítimo, que foi duramente castigado no tempo extra.

Já depois dos estorilistas terem desperdiçado outra grande penalidade, por Gamboa, e que foi assinalada por Hélder Malheiro por falta de Caio sobre Harramiz, Lazare fez o 2-1, aos 97, concluindo um contra-ataque desenhado na perfeição.

O Marítimo perdeu a cabeça literalmente - Cláudio Winck foi expulso - e sofreu o terceiro, desta feita assinado por Harramiz, em novo lance em que a defesa madeirense ficou a ver jogar.

O desnorte total dos pupilos de Milton Mendes ficou bem evidente na expulsão, por vermelho direto, de Edgar Costa, já perto do final do prolongamento, ao qual se seguiu uma grande festa dos jogadores e staff do Estoril.