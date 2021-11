Sporting e Varzim defrontam-se na noite desta quinta-feira em Alvalade, no jogo que marca o arranque da quarta eliminatória da Taça de Portugal 2021/2022, a partir das 20h15.

Esta quinta-feira, disputa-se também a quarta e penúltima jornada da fase de grupos do Campeonato da Europa de hóquei em patins, em Paredes, com a seleção nacional de Portugal a ter um decisivo jogo contra a Espanha, às 21h45. Antes, há um França-Alemanha (15h30) e um Itália-Andorra (18h30).

Na Liga dos Campeões feminina, depois da histórica vitória do Benfica na quarta-feira, a quarta jornada tem mais quatro jogos esta quinta-feira. No grupo A, Wolfsburgo-Juventus às 17h45 e o Chelsea-Servette às 20 horas. No grupo B, Breidablik-Zhytlobud (17h45) e Real Madrid-PSG (20h00).

Ainda no futebol, nota para os jogos da 10.ª jornada da Liga Revelação, o Leixões-Famalicão (11h00) e o Rio Ave-Vizela (15h00), referentes à zona Norte.

Nota ainda para o duelo do adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, o Estrela Vermelha, na Taça da Sérvia: visita o Indjija, para os 16 avos de final, às 12 horas.

No andebol, dia importante para o FC Porto na Liga dos Campeões, com a visita ao Paris Saint-Germain (19h45), para a sétima jornada do grupo B, que tem ainda o Barcelona-VIVE Kielce (19h45) no mesmo grupo.

No ténis, dois jogos das ATP Finals, que opõem Alexander Zverev a Hubert Hurkacz (13h00) e Daniil Medvedev a Jannik Sinner (20h00).