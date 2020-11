Declarações de Emanuel Simões, treinador do Mereliensne, na sala de imprensa do Estádio João Soares Vieira, em Merelim S. Pedro, após a derrota na receção ao Moreirense (0-1), num jogo em que a sua equipa se bateu bem frente a um emblema da Liga.

«Temos um sentimento agridoce, acho que nos batemos bem, fomos a melhor equipa em alguns períodos, demos tudo, com a sua qualidade o Moreirense acabou por vencer, estou triste pela derrota, mas a equipa mostrou o porquê deste resultado ser tão apertado para o Moreirense, que venceu com um golo de bola parada. Acho que o resultado foi injusto, até ao golo as oportunidades foram nossas, algumas flagrantes. Acho que merecíamos pelo menos o empate. Temos um plantel curto, jovem, mas com muita qualidade e que dá garantias para alcançar os objetivos para os quais nos propusemos».