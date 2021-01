O FC Porto voltou a treinar neste domingo no Olival, de modo a preparar a deslocação ao terreno do Nacional da Madeira, para a Taça de Portugal.

Sem informação sobre os infetados com covid-19 no plantel - Cláudio Ramos, Manafá, Carraça e Fábio Vieira -, os dragões explicam no site oficial que Mbaye e Marcano fizeram ginásio e treino condicionado.

O plantel azul e branco volta a treinar nesta segunda-feira de manhã e às 12h00 o treinador Sérgio Conceição fará a antevisão ao encontro com os madeirenses.