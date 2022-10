O Nacional vai receber o Tondela no Estádio do Marítimo, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Em comunicado, o emblema da Choupana explica que foi punido com um jogo de interdição do seu recinto, pelo que decidiu entrar em contacto com o rival.

«O CD Nacional, Futebol SAD agradece ao Marítimo da Madeira, Futebol SAD toda a disponibilidade prontamente demonstrada, sendo este entendimento o reflexo da grandeza de duas instituições que colocam os interesses coletivos acima de tudo, dando mais um perfeito exemplo de fair-play e desportivismo que a todos enobrece», refere a nota.

O Nacional-Tondela está agendado para 9 de novembro, pelas 15 horas.