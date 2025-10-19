Nuno Gonçalves, treinador do Vila Real, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota na receção ao Tondela, por 5-1, na terceira eliminatória da Taça de Portugal:

Análise ao jogo

«Antes de responder às vossas perguntas, quero dizer que os meus jogadores são os melhores do mundo! Isso acho que ficou provado hoje, naquilo que é o caráter da equipa. A forma como representam este clube é muito gratificante, não pelo resultado, mas sim pela forma como se dedicam todos os dias em responsabilidade daquilo que é o trabalho deles.»

«Quanto ao jogo, entrámos na primeira parte e levámos logo um golo no primeiro ou no segundo minuto. Conseguimos encostar o Tondela às cordas, fizemos o 1-1 e depois fomos infelizes no minuto 45+2, já no final da primeira parte, levámos o 2-1. Entrámos na segunda parte com a mesma ambição de igualar o jogo e discutir até ao fim, mas depois de dois erros individuais, que acontecem, o Tondela foi mais eficaz. Têm jogadores com muito mais potencial, mas eu sei que o resultado não espelha aquilo que foi a exibição desta equipa.»

A mentalidade pós-eliminação

«Quem nos acompanha diariamente, e mesmo ao domingo, percebe que esta equipa tem um enorme potencial, que tem uma alma muito grande, e este resultado só nos deixa tristes. Seja em que competição for, nós entraremos em campo sempre com a vontade de ganhar.»

«O Tondela é uma equipa de primeira divisão e no momento de meter a bola lá dentro foi mais eficaz que nós. Mas é como disse anteriormente, os meus jogadores, para mim, são os melhores do mundo e são os verdadeiros campeões. Estavam tristes no balneário e fico triste, mas eu sei que não perdemos nada- Se tivermos esta mentalidade em todos os jogos, aquilo que é o nosso campeonato - Campeonato de Portugal - vamos sempre representar este clube, muito bem, como fizemos hoje.»