A figura: Nuno Santos

Não conhece o significado de abrandar, e aqui não se fala apenas de velocidade, mas sobretudo de ritmo competitivo. Inaugurou o marcador logo ao terceiro minuto, atirou ao poste ao minuto 14 e assistiu os dois golos do Coates.

O momento: minuto 3

O sonho do Sacavenense esfumou-se logo aos 113 segundos de jogo, quando um passe fantástico de Jovane Cabral descobriu Nuno Santos na área para o primeiro golo do Sporting. A diferença entre as duas equipas ficou vincada muito cedo.

Outros destaques

Coates

Primeiro «bis» ao serviço do Sporting. Surpreendeu a sua inclusão no «onze», mas o patrão da defesa leonina não teve descanso e, perante uma noite descansada à retaguarda, acabou por impor a sua presença na área contrária.

Pedro Marques

Entrou ao minuto 72 mas ainda foi a tempo de marcar os primeiros golos pela equipa principal do Sporting. Dois, a deixar boas indicações a Rúben Amorim, que em tempos até disse que preferia recorrer a um ponta de lança da casa do que comprar sem estar plenamente convencido.

Jovane Cabral

Notável o passe a lançar Nuno Santos no golo inaugural. Mostrou bom entendimento com o esquerdino na primeira parte, e acabou por marcar na conversão de um penálti sobre Sporar, a quem podia ter oferecido um golo logo após o reatamento, numa situação em que ambos apareceram na cara do guarda-redes, mas com o passe a sair mal. Acabou por ser substituído logo ao minuto 59.

Iaquinta

Deve o apelido ao avançado italiano que marcou dois golos ao Sporting, pela Udinese, e quinze anos depois também ele fez um golo à formação leonina. Um momento emotivo para o avançado, que chorou ao lembrar o pai, que perdeu recentemente. O tento de honra da equipa de Sacavém.