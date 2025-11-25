Taça de Portugal: sorteio dita possível FC Porto-Benfica nos quartos de final
Confira todos os jogos da 5.ª eliminatória e possíveis cruzamentos
Depois de terminada a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, os clubes vencedores conheceram esta terça-feira os caminhos possíveis até aos quartos de final da competição.
No sorteio que se realizou na Cidade do Futebol, o Sporting, detentor do troféu, soube que vai ter de viajar até aos Açores, para defrontar o Santa Clara, sendo que, caso ultrapasse os açorianos, vai defrontar o vencedor do jogo entre V. Guimarães e AVS.
Já o Benfica vai defrontar o Farense, na condição de visitante e, caso saia triunfante dos oitavos de final, vai encontrar-se com o vencedor do FC Porto-Famalicão.
RECORDE AQUI O FILME DO SORTEIO.
Os jogos dos «oitavos» vai decorrer entre 16 e 18 de dezembro, já os «quartos» serão disputados entre 11 e 15 de janeiro.
CONFIRA TODOS OS JOGOS DOS «OITAVOS» DA TAÇA:
Lusitano Évora-Fafe
Casa Pia-Torreense
FC Porto-Famalicão
Vila Meã-União de Leiria
Caldas-Sp. Braga
Farense-Benfica
Santa Clara-Sporting
V. Guimarães-AVS
CONFIRA TODOS OS JOGOS DOS «QUARTOS» DA TAÇA:
Vencedor do FC Porto-Famalicão defronta o vencedor do Farense-Benfica;
Vencedor do Casa Pia-Torreense defronta o vencedor do Vila Meã-União de Leiria;
Vencedor do Lusitano de Évora-Fafe defronta o vencedor do Caldas-Sp. Braga;
Vencedor do Santa Clara-Sporting defronta o vencedor do V. Guimarães-AVS.