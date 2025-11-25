Depois de terminada a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, os clubes vencedores conheceram esta terça-feira os caminhos possíveis até aos quartos de final da competição.

No sorteio que se realizou na Cidade do Futebol, o Sporting, detentor do troféu, soube que vai ter de viajar até aos Açores, para defrontar o Santa Clara, sendo que, caso ultrapasse os açorianos, vai defrontar o vencedor do jogo entre V. Guimarães e AVS.

Já o Benfica vai defrontar o Farense, na condição de visitante e, caso saia triunfante dos oitavos de final, vai encontrar-se com o vencedor do FC Porto-Famalicão.

RECORDE AQUI O FILME DO SORTEIO.

Os jogos dos «oitavos» vai decorrer entre 16 e 18 de dezembro, já os «quartos» serão disputados entre 11 e 15 de janeiro.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DOS «OITAVOS» DA TAÇA:

Lusitano Évora-Fafe

Casa Pia-Torreense

FC Porto-Famalicão

Vila Meã-União de Leiria

Caldas-Sp. Braga

Farense-Benfica

Santa Clara-Sporting

V. Guimarães-AVS

CONFIRA TODOS OS JOGOS DOS «QUARTOS» DA TAÇA:

Vencedor do FC Porto-Famalicão defronta o vencedor do Farense-Benfica;

Vencedor do Casa Pia-Torreense defronta o vencedor do Vila Meã-União de Leiria;

Vencedor do Lusitano de Évora-Fafe defronta o vencedor do Caldas-Sp. Braga;

Vencedor do Santa Clara-Sporting defronta o vencedor do V. Guimarães-AVS.