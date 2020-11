*por José Rodrigues

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo na Taça de Portugal sobre o Oleiros, do Campeonato de Portugal, apenas no desempate por grandes penalidades.

«Foi um jogo difícil pelas dimensões do terreno, pelo piso e pela qualidade da equipa do Oleiros que foi organizada, mostrou agressividade e qualidade de jogo. Mérito do Oleiros que tudo fez para vencer o jogo, apesar de sermos justos vencedores pois tivemos as melhores oportunidades ao longo da partida. O penálti desperdiçado intranquilizou a equipa e as várias oportunidades falhadas também, mas soubemos reagir. Parabéns à equipa pelo esforço ao longo do jogo. Fundamentalmente cumpriu-se o objetivo que era passar a eliminatória.»