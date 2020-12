Rui Narciso, treinador do Olímpico do Montijo, em declarações aos jornalistas após a goleada por 7-0 sofrida frente ao Sp. Braga na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«Não acho que os números tenham sido exagerados, tenho de ser sincero. A diferença de valores entre as equipas é gritante.

Tínhamos consciência de que íamos defrontar uma equipa que além de ter uma qualidade individual grande e que apresenta processos coletivos muito bem solidificados. Tivemos a oportunidade de analisar o Sp. Braga, que é uma equipa bem sólida no seu processo ofensivo. E tem dinâmicas muito dificieis de defender. Há um mês vimos isso numa vitória por 3-2 sobre o Benfica no Estádio da Luz e vimos contra o Leicester, que é uma das melhores equipa da Premier League.

O resultado refletiu a disparidade do valor entre as duas equipas. O Miguel Lázaro fez uma grande exibição e salvou-nos de números ainda maiores.

Claro que não ficamos felizes com estes números. Não era isto que queríamos, sair daqui com uma derrota por 7-0. Não nos deixa nada orgulhosos: pelo clube, pela cidade e pelas pessoas.

Tínhamos a consciência de que era uma utopia ganhar, mas com dois ou 3-0 ficaríamos de ânimo mais leve.»

[O que transmitiu aos jogadores durante a semana?]

«Transmiti-lhes que não temos nada a perder neste tipo de jogos. Tínhamos a perder se houvesse números exagerados. A derrota é um bocado pesada, mas é espelhada pela diferença entre as equipas. Na 2.ª parte, para o resultado ser mais dilatado, o Sp. Braga teve de recorrer a jogadores com qualidade diferente e que têm vindo a jogar, e que são talvez melhores do que os que jogaram na primeira parte. E fizeram a diferença na segunda parte. E à medida que o resultado se vai avolumando vai-se perdendo a magia de fazer alguma coisa na Taça.

O Jamor é um estádio mítico e poder estar aqui é o realizar de um sonho para muitos. Inclusive para mim enquanto treinador. Nunca tinha tido o prazer de ter estado aqui enquanto jogador ou treinador. Fico é angustiado por não ter público.»