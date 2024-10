O FC Porto entra em campo, este domingo, para defrontar o Sintrense, num jogo que se realiza no Estádio José Gomes (Reboleira) e é a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Após a paragem para as seleções e com um olho na receção ao Hoffenheim, para a Liga Europa, Vítor Bruno deve fazer algumas alterações e poupar habituais titulares na equipa azul e branca. O principal destaque pode passar pela estreia de Tiago Djaló com a camisola do FC Porto e o regresso à titularidade de Fábio Vieira, algo que não acontece há mais de dois anos. Na altura, integrou as escolhas iniciais de Sérgio Conceição para a receção ao Vizela.

No ataque, Danny Namaso deve render Samu e juntamente com Gonçalo Borges e Iván Jaime, vão procurar ferir a defensiva do Sintrense, equipa que atua no Campeonato de Portugal.

O jogo tem início marcado para as 17h e pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.

VEJA AQUI A GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.