A FIGURA: Otávio

Está um senhor jogador. Como disseram recentemente Wendell e Pepê, «jogar contra o Otávio deve ser horrível». Porque Otávio não desarma nem permite que quem está à sua volta o faça. Seja na Liga dos Campeões ou na Taça de Portugal, o internacional português demonstra uma atitude competitiva acima da média e contagia pelo exemplo. Envergou com pleno direito a braçadeira de capitão do FC Porto e fez o que não fazia desde 2014: marcou dois golos. O segundo é aliás o melhor cartão de visita de Otávio. Do alto dos seus 172 centímetros, apareceu na área para cabecear e, perante a defesa de Arthur, ainda se encarregou da recarga. Saiu lesionado, ao minuto 62.



FILME DO JOGO

O MOMENTO: Francisco afasta os fantasmas (72m)

Francisco Conceição cumpria o 30.º jogo pela equipa principal do FC Porto, aos 18 anos, e as coisas não lhe saiam. Uma vez mais. Entrou na área, tentou um passe, escorregou. Depois, uma finta e a perda de bola. Muito esforço, suor assinalável, mas pouco para recordar. Já na etapa complementar, Taremi conquistou um penálti, Francisco assumiu a cobrança e estreou-se a marcar pela equipa principal. Um alívio enorme, uma festa tremenda, um longo abraço ao pai e as lágrimas da mãe na bancada. Foi o momento da noite.

OUTROS DESTAQUES:

Kerwin Vargas: o jovem avançado colombiano que chegou aos juniores do Feirense na época passada tem enorme potencial. Veloz, aguerrido, Vargas aceitou o papel de único avançado no esquema montado por Rui Ferreira e conseguiu assim provocar alguns desequilíbrios. Inventou o lance que João Paulo não soube aproveitar, ainda na primeira parte, e teve mais espaços após o intervalo, face às entradas de Petkov e Jardel. Ao minuto 67, marcou o golo de honra do Feirense com um pontapé fulminante.

Vitinha: estava a fazer mais um jogo à sua imagem, a transpirar qualidade, formando uma dupla poderosa com Uribe no eixo do setor intermediário. Assistiu o colombiano para o 1-0 e abriu caminho para o 3-0 de Otávio, na recarga. Porém, borrou a pintura na segunda parte, quando perdeu a bola em zona proibida para Petkov. Marchesín ainda tentou resolver a situação mas Kerwin Vargas acabou por marcar o único golo do Feirense.

Fábio Cardoso: foi a principal novidade no onze do FC Porto, perante as lesões de Pepe e Marcano, mas alternou decisões positivas com algumas hesitações que comprovam a necessidade de um período de adaptação a uma nova realidade. Ainda assim, nota positiva.