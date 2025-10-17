Filipe Cândido, treinador do Paços de Ferreira, antecipou esta sexta-feira «um jogo extremamente difícil» frente ao Sporting, «independentemente de quem jogue» do outro lado, assegurando que o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal vai servir, essencialmente, para aferir competências e desfrutar.

«A Taça tem esta magia. Tão depressa nos leva à Nazaré, para defrontar os nazarenos, da I Distrital de Leiria, como, na eliminatória seguinte, defrontamos o bicampeão e atual vencedor da competição», começou por enunciar o técnico que, como jogador, fez a formação no Sporting.

O treinador de 46 anos frisou que o grupo encara o desafio «com grande entusiasmo», sobretudo por permitir medir forças com uma equipa de topo. «Temos quatro ou cinco jogadores com alguma experiência, mas, para a maioria, é a primeira vez num contexto profissional. Este jogo também serve para essa evolução acontecer. Faz-nos crescer a todos», destacou.

Com «muita ilusão e vontade de mostrar o seu melhor», o Paços de Ferreira promete competitividade, mesmo reconhecendo o favoritismo dos leões. «Quando defrontamos jogadores deste nível, conseguimos aferir o ponto em que estamos», observou Filipe Cândido.

O técnico garantiu, por outro lado, que não há rotatividade programada em relação ao onze habitual, assegurando «escolher sempre os que estão melhor para jogar». «Os jogadores sabem que têm de ter bons desempenhos no jogo anterior, mas todos precisam de estar preparados. Vamos entrar na máxima força», afirmou.

Apesar das diferenças de contexto, Filipe Cândido reforçou a ambição do grupo para a receção ao Sporting. «Temos de nos situar na realidade, percebendo o nosso contexto, mas sem colocar isso dentro das quatro linhas. Queremos ser competitivos o suficiente para fazer um bom jogo. Mas o objetivo é chegar a abril ou maio com a meta praticamente cumprida [na II Liga]. [Sábado] Entraremos em campo a acreditar que é possível», assegurou.

Sobre o adversário, Filipe Cândido destacou «a qualidade e o investimento», elogiando particularmente as dinâmicas ofensivas do Sporting. «Quando pensamos nas verbas gastas nos dois avançados - e não acredito que o Suárez jogue - percebemos o nível do plantel, independentemente da rotatividade que possam fazer. O que mais nos preocupou foi analisar as dinâmicas ofensivas e defensivas, talvez a melhor equipa ofensivamente nos últimos cinco anos», concluiu o treinador.

João Pinto e Kauan estão castigados e vão falhar o jogo com o Sporting, enquanto Francisco Ramos, depois de cumprir castigo, está de regresso às opções do Paços, atual 16.º classificado da II Liga.

O Paços de Ferreira recebe o Sporting no Estádio Capital do Móvel este sábado (20h15).