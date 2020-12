Pedro Gonçalves foi expulso no jogo do Sporting frente ao Famalicão, em jogo do campeonato, mas vai cumprir o castigo na Taça de Portugal, não podendo ser opção para a partida com o P. Ferreira, na sexta-feira.

Isso cria uma dor de cabeça para Ruben Amorim que fica privado daquele que tem sido a figura deste Sporting, sendo o melhor marcador dos leões, com dez golos.

Amorim tem apostado no ex-Famalicão como um dos três homens da frente, onde o técnico terá de mexer, obrigatoriamente, num jogo que não se espera nada fácil para os leões, tendo em conta o bom momento da equipa orientada por Pepa.

Esta será a terceira vez que Pedro Gonçalves não entra nas contas de Ruben Amorim esta época, depois de ter falhado a partida diante do Aberdeen, na Liga Europa, bem como o jogo da segunda jornada, curiosamente diante do P. Ferreira, além de ter sido poupado na Taça, frente ao Sacavenense.

Ora, fomos então olhar para as alternativas de que dispõe Ruben Amorim, começando por perceber quem foi aposta nos jogos em que Pedro Gonçalves não atuou.

Desde logo, é fácil perceber que o trio de ataque utilizado no primeiro jogo oficial da época, diante do Aberdeen, bem como frente ao mesmo P. Ferreira, na segunda jornada da Liga, será impossível de repetir, uma vez que tinha Vietto, que já saiu dos leões.

Dos homens da frente dessa partida, de resto, só Tiago Tomás deve estar disponível, uma vez que Jovane continua em dúvida devido a lesão.

Já na terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Sacavenense, os homens da frente foram Nuno Santos, Sporar e Jovane.

Tendo em conta que Nuno Santos e Pedro Gonçalves têm ‘coexistido’ nos últimos onzes de Amorim, as alternativas que parecem mais prováveis podem passar pelo regresso de Tiago Tomás à equipa inicial ou pela chamada de Tabata ao onze.

Será uma dessas a aposta de Amorim diante dos castores?