*Por Lourenço Carvalho

A festa da Taça de Portugal regressou ao Estreito, no concelho de Oleiros, dois anos depois da recepção ao Vitória de Setúbal, na altura na I Liga, em 2019.

Esta tarde, o Águias do Moradal, do campeonato distrital da AF Castelo Branco, mediu forças com o FC Paços de Ferreira, também primodivisionário.

A tarefa era herculana para os locais – três escalões separam as duas equipas – e essa diferença foi difícil de contrariar durante os 90 minutos. O conjunto do Pinhal, no entanto, demonstrou uma excelente organização defensiva e, principalmente na primeira parte, conseguiu criar perigo no contra-ataque.



AO MINUTO

Os pacenses dominaram o encontro, mas nem sempre conseguiram chegar com perigo junto da baliza de Coli. A primeira parte foi muito disputada e nem sempre bem jogada, com os comandados de João Mateus a mostrarem muita garra e a dificultar a missão dos forasteiros.

Os primeiros 20 minutos do encontro não tiveram perigo junto das duas balizas, o que demostra a boa organização da equipa do distrital de Castelo Branco. A primeira oportunidade apareceu para a turma da Capital do Móvel.

João Pedro, com um remate forte, obrigou Coli a uma grande defesa. Na sequência do canto, o A. Moradal esteve perto de inaugurar o marcador. Numa jogada de contra-ataque, Kiko Viegas colocou na área, Igor Vekic não agarrou a bola e, se não fosse o corte junto da linha de baliza, David Souza tinha mesmo feito o primeiro tento da tarde.

O lance deu ânimo aos locais, que começavam a acreditar que podiam tirar algo mais do jogo e criavam mais perigo nas saídas para o ataque. É nesta fase, no entanto, que os visitantes inauguram o marcador.

Uilton, com um remate cruzado fora da área, atira para o fundo das redes e desmonta a boa organização apresentada pelos pupilos de João Mateus. O brasileiro foi uma constante dor de cabeça para a defensiva contraria.

O conjunto do Pinhal sentiu o golo sofrido e os pacenses estiveram perto de dilatar a vantagem antes do intervalo, por intermédio de Juan Delgado, mas Coli manteve a equipa ligada ao jogo.

O filme da partida manteve-se na segunda parte, com os comandados de Jorge Simão a ter o controlo, quase total, do encontro e o A. Moradal a apostar nas saídas rápidas para tentar surpreender o adversário.

João Pedro ameaçou por duas ocasiões - com o guarda-redes da casa a mostrar-se a bom nível em ambas as situações - antes de aparecer o segundo tento do jogo.

Na sequência de um livre lateral, Flávio Ramos ganhou no primeiro poste e cabeceou para o fundo da baliza, acabando com as esperanças do adversário.

Um resultado que, apesar de justo, não beliscava a boa exibição e a boa imagem deixada pela equipa do distrito de Castelo Branco.

Com o jogo controlado, o treinador do conjunto da Capital do Móvel aproveitou para gerir a equipa, tal como o técnico João Mateus, que só não colocou em campo o guarda-redes suplente, Rui Valente.

Já perto do apito final, os nortenhos fizeram o terceiro tento e fecharam as contas do encontro. Numa jogada de insistência, em que a bola já tinha ido à trave e Coli feito uma grande defesa, João Pedro só teve de encostar para o fundo das redes.

Um resultado demasiado pesado para o Águias do Moradal que, apesar do desaire e da eliminação da Taça de Portugal, deixa uma excelente réplica e saí de cabeça erguida.

FICHA DE JOGO:

Estádio: Campo do Ventoso

Árbitro: Nuno Almeida, auxiliado por André Campos e Pedro Felisberto

4º árbitro: Sérgio Jesus

ÁGUIAS DO MORADAL: Coli, Leonel Carvalho (Walter Gomes 82m), Quim Marques, Idata, Djaló (Dani Gomes 74m), Buaró (Figo 74m), Edi (Delvany 82m), Bruno Taborda (Obedi 57m), Kiko Viegas, Robinho, David Souza;

Treinador: João Mateus

Suplentes não utilizados: Rui Valente

PAÇOS DE FERREIRA: Igor Vekic, Nuno Lima, Abbas Ibrahim (Luiz Carlos 79m), Uilton (Hélder Ferreira 79m), Juan Delgado (Pio 79m), Matchoi (Denilson 68m), Bastos, Jorge Silva, Rui Pires, Flávio Ramos, João Pedro;

Treinador: Jorge Simão

Suplentes não utilizados: Jeimes, Marco Baixinho, Antunes,

GOLOS: Uilton (30’), Flávio Ramos (67’), João Pedro (89’)

Disciplina: Amarelos para Nuno Lima (27’), Djaló (34’), Idiata (47’), Bastos (73’) e Igor Vekic (76’);