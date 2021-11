O Benfica venceu o Paços de Ferreira por 3-1, no Estádio Luz, garantindo o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal.



No jogo 400 de Jorge Jesus como treinador encarnado, Nuno Santos ainda colocou a formação nortenha em vantagem, ao minuto 52.



A equipa da casa operou a reviravolta no marcador com golos de Grimaldo (78m), Seferovic (82m), Rafa (87m) e Éverton (90+3m), numa reta final eletrizante do Benfica.