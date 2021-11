* Por Mariana Rebelo Silva

Paulo Sousa, treinador-adjunto do Leixões, em conferência de imprensa, após a eliminação na quarta eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Tondela (3-1):

[Aceita a derrota como justa?] «O Leixões tem tradição na Taça de Portugal e vínhamos aqui tentar cumpri-la. Na primeira parte acabamos por respeitar demasiado o Tondela. O Tondela dominou em mais situações, mas, na primeira parte, houve apenas uma oportunidade flagrante para cada lado. Na segunda parte, tentámos equilibrar as coisas e pressionar mais na tentativa de chegar ao golo. As coisas não saíram da forma que pretendíamos.»

[A equipa concentra-se agora no campeonato. O que espera do futuro?] «Jogo a jogo, [queremos] tentar sempre ganhar. Queremos somar pontos. É o nosso foco e no próximo domingo a nossa caminhada continua, agora com o foco total no campeonato.»