O jogo entre Penafiel, da II Liga, e o Lusitânia, da Liga 3, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, foi hoje adiado para segunda-feira, às 11 horas, anunciaram os dois clubes.

Segundo os comunicados publicados por ambas as partes, o diferimento do encontro, previamente agendado para domingo, à mesma hora, deveu-se a «constrangimentos nas ligações aéreas» do clube açoriano para o continente.

Atual líder do segundo escalão do futebol português, com 18 pontos, o Penafiel tentará confirmar o seu estatuto de favoritismo diante da formação de Angra do Heroísmo, 10.ª da Série B da Liga 3, com apenas cinco.

A arbitragem da partida que terá lugar no Estádio Municipal 25 de abril será de Miguel Fonseca, da Associação de Futebol do Porto.