Horas depois do triunfo com reviravolta na Amoreira, o FC Porto deu início à preparação para o jogo contra o Vizela, dos quartos de final da Taça de Portugal.



Na sessão deste domingo, Sérgio Conceição chamou dois jogadores da equipa B ao apronto: João Mendes e João Marcelo. Em sentido contrário, o técnico dos dragões não pôde contar com Zaidu e Nanu, jogadores que estão ao serviço das respetivas seleções, nem com os lesionados Pepe (tratamento e trabalho de ginásio), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio), Manafá (tratamento) e João Mário (tratamento).



O FC Porto volta a treinar esta segunda-feira, às 11h30, à porta fechada, no Olival.