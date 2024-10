Tiago Ronaldo é um dos nomes mais experientes do plantel do Pevidém. O médio de 35 anos (só Ericson, de 36, é mais velho) tem passado de algumas épocas na II Liga, em clubes como o Santa Clara, o Vizela e o Penafiel, mas vai ter, já numa fase muito avançada da carreira, porventura um dos jogos mais marcantes e especiais: no sábado, em Moreira de Cónegos, os minhotos recebem o Benfica, para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Um jogo que não acontece todos os dias para um clube que há poucos anos militava nos distritais, que em dois anos foi da AF Braga até à Liga 3 (de 2020 a 2022) e que agora disputa o Campeonato de Portugal, com olhos ambiciosos em patamares mais acima. E também não acontece todos os dias para Tiago Ronaldo, que é uma voz de experiência no grupo e tenta passar isso mesmo nos dias que antecedem o que é, talvez, o jogo mais mediático da história de 18 anos do Pevidém SC.

«É tentar dizer [ndr: aos colegas] que é apenas um jogo, apesar de ser um jogo contra uma grande equipa. É normal haver um nervosismo inicial, mas com o decorrer do jogo vai passar. Eu tento transmitir aos meus colegas que é apenas mais um jogo, apesar de ser de grau de dificuldade completamente diferente do que estamos habituados. Mas é para usufruir do jogo, não é todos os dias que se joga contra o Benfica, por isso há que aproveitar ao máximo», afirmou Tiago Ronaldo, esta quinta-feira, em conferência de imprensa, na junta de freguesia de São Jorge de Selho.

«Porquê mudar contra o Benfica? É mais difícil, mas não devemos abdicar dos nossos princípios»

O médio, formado no Loures e no Vitória SC – onde subiu a sénior – passou também por Moreirense, Juventude de Évora, Tourizense e Trofense e estabeleceu-se no Pevidém, onde vai para a quinta época e onde garante que há uma equipa que, apesar de ter pela frente o Benfica, não vai jogar só para defender.

«É apetecível [manter a identidade] porque é a nossa maneira de jogar. Concordo com o treinador: se no campeonato jogamos dessa forma, porquê mudar contra o Benfica? Claro que a tarefa vai ser muito mais difícil, o grau de exigência muito maior, mas acho que não devemos abdicar dos nossos princípios e tentar mostrar ao máximo a nossa qualidade e o nosso valor, porque nestas divisões também existe. Às vezes estão é um bocado escondidas», defende Tiago Ronaldo, que atira o treino de penáltis «para o último dia».

«Benfica de Schmidt ou Lage? Prefiro encontrar o Benfica...»

E marcar um golo ao Benfica? «Todos nós, tanto eu como os meus colegas, claro que sonhamos com isso. Sabemos que é uma tarefa extremamente árdua, seria um feito enorme, mas acho que sim. Também eu, apesar da minha idade, sonho com isso, gostaria imenso de eliminar o Benfica», refere Tiago Ronaldo, claro na resposta sobre se gostaria de ter pela frente o Benfica de Schmidt ou o atual, de Bruno Lage.

«Prefiro encontrar o Benfica, isso é que é o mais importante, jogar contra o Benfica e usufruir do jogo. Claro que com o Bruno Lage tem-se visto melhorias em termos de resultados e exibicionais, uma onda positiva, o que vai ainda dificultar mais o jogo, mas estamos ansiosos por competir com o Benfica. É mesmo essa a palavra: competir», frisou, deixando, por fim, uma confissão sobre um ídolo que poderá encontrar no relvado do estádio do Moreirense: Di María.

«Há tantos com quem eu gostava de trocar a camisola. Não é uma questão de identificar-me, mas já disse publicamente que admiro muito o Di María, não só pelas qualidades enquanto futebolista, mas também pela carreira que teve, é uma carreira bonita. Ganhar o que ganhou e passar pelos clubes que passou, acho que é de louvar», referiu.