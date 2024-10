A vila de Pevidém respira, por estes dias, a festa da Taça de Portugal. O clube da freguesia de São Jorge de Selho, concelho de Guimarães, vive um dos momentos mais mediáticos dos seus 18 anos de história com o jogo ante o Benfica (sábado, 20h15) e tem no treinador João Pedro Coelho um dos rostos da evolução recente do clube nos patamares do futebol português.

De regresso ao clube que já tinha treinado por duas vezes – na última delas conduziu a equipa dos distritais da AF Braga até à chegada à Liga 3 em dois anos, de 2020 a 2022 – o técnico de 42 anos assume que o Pevidém está a viver a semana que antecede o jogo com o Benfica, da 3.ª eliminatória da Taça, «com muito entusiasmo e de forma anormal, mas ao mesmo tempo com muita felicidade». E quer que momentos idênticos sejam vividos, no futuro, mais vezes.

«Penso que todos os que andam no futebol não profissional têm esse objetivo, essa ambição de que o que se está a passar neste momento não seja excecional, mas que passe a ser corrente. Vamos querer aproveitar e sair desta competição mais fortes e mais preparados», afirmou, em conferência de imprensa de antevisão, esta quinta-feira, defendendo que, seja qual for o resultado do jogo, o Pevidém sairá sempre a ganhar.

«Independentemente do resultado, a equipa sairá sempre vencedora. Seria uma incompetência grande da nossa parte levar em exclusivo a importância deste jogo para o resultado. Não conheço nenhum treinador que prepare jogos para perder, percebemos a realidade e o contexto que vamos encontrar, mas temos de sair do jogo mais fortes em todos os sentidos: na relação interna, na aprendizagem da equipa, do clube. Todos temos de aproveitar o jogo para um momento de crescimento», frisou.

«Ganhar? Se temos possibilidade, vamos agarrar-nos a ela»

Na teoria, pelo menos, as hipóteses de o Pevidém afastar o Benfica serão escassas. Na prática, João Pedro Coelho quer que a equipa se agarre a elas. E sem abdicar de atacar, apesar do poderio da equipa treinada por Bruno Lage.

«É importante e é um compromisso que tenho com o grupo: vamos manter a nossa identidade. Vamos, se é que temos alguma possibilidade de vencer o jogo, agarrar-nos a ela com tudo o que é possível, apresentando a nossa melhor versão. Quando falamos em sair vencedores do jogo é mesmo isso: independentemente do resultado, sairmos mais fortes, preparados», disse, lamentando que o jogo não possa ser em Pevidém, mas percebendo o contexto.

«A nossa vontade era jogar no nosso estádio, mas estamos solidários com o clube e percebemos a impossibilidade. Mas não entendemos o Moreirense como adversário. É um parceiro, um amigo, há uma relação próxima e vamos jogar num estádio cedido, mas com total apoio e conhecimento do que são as condições. Estaríamos mais preparados e se calhar mais fortes no nosso estádio, mas vamos jogar em Moreira com o mesmo sentimento de missão, com entusiasmo», apontou.

«Há mais conversa do adversário, mais brincadeira, mas…»

De um lado estará João Pedro Coelho, do outro Bruno Lage. E o que diria o técnico do Benfica deste jogo da Taça? «Com certeza, enorme respeito pelo Pevidém. Depois vão analisar-nos, perceber a nossa identidade, as mais-valias, as lacunas, mas entendo que fará a preparação habitual do jogo, eventualmente dando menos relevo ao adversário, é normal que o faça. Costumo dizer, em tom de brincadeira, que vamos saber muito mais do Benfica do que o Benfica vai saber de nós. Parece muito claro, mesmo os meios de trabalho não sendo os mesmos, mas não tenho dúvidas que o Benfica, em particular o mister Bruno Lage, vai respeitar o clube, a equipa técnica», perspetivou o treinador, falando também do que o plantel tem vivido nestes últimos dias e semanas e da preparação, uma vez que há alguns jogadores que, além do futebol, têm outras profissões.

«Tudo normal, os jogadores que trabalham vêm na mesma ao final do dia para treinar. Há muito mais conversa do adversário, obviamente, muito mais brincadeira, não podemos tirar este entusiasmo de estar neste jogo, mas na preparação nada específico, seguimos o mesmo plano. Cumprimos o compromisso de durante duas semanas deixar o jogo da Taça de parte, mas na semana passada e nesta temos conversado muito, focados num jogo importante, único. Estamos preparados. Temos treinado bem, de forma rigorosa no nosso plano», garantiu.

«O que mudou foi a parte mediática»

Para o Pevidém, jogos deste cariz não são todos os dias e João Pedro Coelho diz que, se algo mudou, foi a «parte mediática» de preparar um jogo contra o Benfica. «Muitas entrevistas, preparar o jogo com uma conferência de imprensa... Se calhar isto dito há uns meses ou há uns anos era impensável e a vila sente que é sinal de crescimento do clube, de competência das pessoas que estão a trabalhar no clube. Esta receção ao Benfica é um prémio justo, por tudo o que tem sido feito no passado e pelo que está a ser feito no presente», defende.

E prémio do jogo em caso de vitória, há? «Não existe, pelo menos que eu tenha conhecimento, qualquer tipo de prémio», disse, meio em tom de brincadeira, com o presidente da SAD, o japonês Tatsuya Ishizuka, ao seu lado.