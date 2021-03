Figura: Piazón



O brasileiro fez, quiçá, um dos melhores jogos da carreira num dos maiores palcos do futebol nacional. O Sp. Braga marcou três golos ao FC Porto em 20 minutos e todos tiveram assinatura de Lucas Piazón. Se assistiu Abel Ruiz com inteligência para 1-0 e recuperou sobre Sarr no lance que originou o 2-0, o que dizer do terceiro? O ex-Rio Ave marcou um golaço de livre direto e deixou a eliminatória praticamente sentenciada. Ostracizado no Chelsea, Piazón fez tudo bem – incrível o esforço para fechar na esquerda depois da expulsão de Borja – e provou que tem um talento superlativo.





Momento do jogo: Borja expõe o Sp. Braga, minuto 35



A receção de Marega nem foi perfeita, mas o colombiano precipitou-se e travou o adversário. Soares Dias começou por mostrar-lhe o cartão amarelo, porém, após rever o lance no monitor, decidiu-se pelo cartão vermelho. Um erro que virou o jogo de pernas para o ar e que poderia ter deitado por terra trinta minutos excelentes da sua equipa.





Outros destaques:



Otávio: o melhor jogador do FC Porto. O brasileiro voltou a mostrar que só sabe jogar de uma maneira: de cabeça levantada, com inteligência e com uma abnegação exemplar. Otávio foi o primeiro a acreditar que era possível virar o resultado adverso (0-3) e apareceu na área para marcar um excelente golo. Além disso, o médio foi sempre o mais esclarecido no corredor central, indicando sempre o melhor caminho para a baliza de Matheus.



Sarr: o francês fez uma exibição desastrada, porventura, a pior desde que chegou ao Dragão. Sarr mostrou-se sempre intranquilo, acumulou erros e más decisões. Além disso, o jogador que está cedido pelo Chelsea perdeu a bola no lance que deu o 2-0 a favor do Sp. Braga. Uma noite infeliz.



Matheus: a passagem do Sp. Braga à final tem muito dedo, ou melhor, tem mão do brasileiro. Na fase mais difícil dos bracarenses na partida, Matheus foi responsável por duas defesas excelentes a remates de Taremi e Evanilson, compensando o erro no lance do 2-3.



Abel Ruiz: só não foi o melhor em campo por culpa de Piazón. O avançado espanhol parece estar a afirmar-se como o sucessor de Paulinho. Excelente a jogar em apoio, astuto a atacar o espaço, assim jogou o ex-Barcelona. Abel Ruiz fez dois golos – o segundo é de grande classe – e ainda atirou uma bola ao ferro. Apesar de ter desaparecido da partida com o decorrer dos minutos, nada apaga o que jogou durante a primeira meia hora.