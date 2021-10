*Por Rui Santos



Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações na sala de imprensa do estádio Carlos Osório, após a passagem à quarta ronda da Taça de Portugal nos penáltis ante a UD Oliveirense:



«Acho que fui claro na antevisão da partida. Estudámos o adversário, sabemos que tem qualidade e que nos podia ferir. É uma equipa muito organizada, que sabe o que quer do jogo. O desafio lançado aos jogadores foi o de virmos cá e sermos iguais a nós próprios, respeitar o adversário. Qualquer resultado, hoje, não seria uma surpresa, porque estávamos avisados para as dificuldades. Foi um jogo muito disputado, a momentos muito bem jogado. Comandámos sempre o marcador. A massa associativa da Oliveirense faz uma pressão fantástica e concedemos alguns golos que não costumamos.



Foi um bom jogo. Parabéns à Oliveirense e, principalmente, ao Portimonense, que segue em frente.

Não fizemos um grande exibição, fizemos um bom jogo. Pecámos em alguns momentos na organização defensiva e tivemos duas ou três bolas para sermos eficazes. O resultado era incerto, divertiu quem o assistiu, não tanto aos treinadores. Não temos um grande historial na prova, mas matámos esse borrego e seguimos em frente. Os jogadores do Portimonense respeitaram a Oliveirense.

Chegar longe? É o que sonhamos todos, mas a Taça de Portugal tem um desenho que não beneficia os clubes menos grandes, com uma meia-final a duas mãos para dificultar. Mas chegar longe também requer alguma sorte nos sorteios. Mas na minha cabeça está apenas o jogo com o Estoril, da Liga. O que tiver de acontecer na Taça acontecerá naturalmente.

Aproveitei para, correndo algum risco, estrear hoje o Naka. Ainda não está perto dos melhores índices físicos, mas quando o coloquei no centro do terreno, sentiu-se mais confortável porque as exigências em termos defensivos eram outras. Vem treinando há umas três semanas, entendi que era um bom momento para aquilatar o seu momento.



Cada treino é uma oportunidade, não só o jogo. Assim estaremos mais prontos para dar boas respostas. O Renato aproveitou, o Imbula veio de uma paragem muito longa também e entrou bem no jogo. Precisamos de soluções, porque o campeonato é longo. Isso pode influenciar as nossas escolhas em decisões futuras.»