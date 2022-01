O Mafra fez história ao apurar-se pela primeira vez para as meias-finais da Taça de Portugal. O emblema que milita na II Liga bateu o Portimonense, no Algarve, por 4-2 e vai jogar a passagem à final frente ao Tondela.



Rodrigo Martins, Gui Ferreira, Pedro Lucas e Bura marcaram os golos da equipa de Ricardo Sousa. Nakajima e Aylton marcaram os tentos dos algarvios.



Veja o resumo do jogo: