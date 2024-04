Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview à Sport TV 1, após a vitória por 1-0 na visita ao Vitória de Guimarães, na 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal:

«[FC Porto permitiu menos ao Vitória do que no jogo do campeonato?] Era importante, dentro do nosso processo defensivo, ter em atenção pontos fortes do Vitória e não deixar que a dinâmica ofensiva do adversário viesse acima. Permitimos muito pouco ao Vitória. Dentro da nossa estratégia, foi um jogo competitivo, com boa agressividade de duas equipas que sentem que estes dois jogos vão ser importantes para estarem em mais uma final. Isso esteve hoje no jogo, a competitividade e agressividade. Foram dois adversários que se conhecem bem, mas estivemos por cima do jogo, o Varela faz uma excelente exibição, poderíamos e deveríamos ter feito mais um ou outro golo. Não aconteceu, iniciamos os segundos 90 minutos a ganhar só 1-0, que não dá garantia de nada. Antes pelo contrário, temos de ser muito cautelosos, ter a humildade que tivemos hoje, na ligação da primeira para a segunda fase de construção podemos fazer melhor e ter mais agressividade na zona de finalização, há liberdade para os alas e médios aparecerem. Há coisas a melhorar.»

«[É perigoso encarar o segundo jogo olhando à vantagem?] É perigoso se não formos conscientes de que temos pela frente um Vitória competente. Mas, se tivermos consciência de que há 90 minutos para jogar perante um adversário que tem feito um excelente campeonato e um trajeto importante na Taça, aí as coisas podem tornar-se mais fáceis, dentro de um jogo difícil que vamos ter na segunda mão.»

«[Jorge Sánchez a titular foi opção tática ou por gestão?] É um bocadinho de tudo: quando olhamos para o adversário, para quem está disponível, para quem vai jogar na frente do Jorge, antecipando cenários. Achei que o Jorge hoje [devia jogar], até porque tem treinado muito bem e tem aproveitado bem as oportunidades. Fez um bom jogo.»

«[Vai haver algo deste jogo no jogo do campeonato?] Os jogos são todos diferentes. Vão para situações diferentes, depende da forma como os encararmos, se querermos ser mais ou menos pressionantes, o que queremos quando temos ou não a bola, depende da estratégia. Há coisas que se levam deste jogo, que temos de observar e depois falar com os jogadores sobre as coisas que não fizemos tão bem. No próximo domingo teremos um jogo com o mesmo adversário, mas com momentos diferentes.