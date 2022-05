Um adepto foi identificado pela PSP por estar a distribuir pirotecnia.



O indivíduo tinha material pirotécnico na mochila e estava a distribuí-lo, acabando por ser detido pelas autoridades. Depois de ter sido identificado pela PSP no posto móvel foi libertado.



Como é tradição, os adeptos de Tondela e FC Porto já estão a fazer a festa na mata do Jamor horas antes do pontapé de saída. O jogo entre beirões e dragões têm início marcado para as 17h15 e pode segui-lo AO MINUTO no Maisfutebol.