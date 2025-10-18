Rafael Seixas, treinador do Celoricense, em conferência de imprensa de antevisão à partida com o FC Porto deste sábado [18:00], a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Celoricense não vai estacionar o autocarro

«Não vamos jogar da mesma forma como fazemos no campeonato. Não é o nosso objetivo 'estacionar o autocarro', da mesma forma que acredito que não seria o objetivo de Nacional, Arouca, Benfica ou Salzburgo. A qualidade do adversário obriga a baixar as linhas. Mas temos uma estratégia para o jogo, não tão pressionante, e vamos tentar ser competentes dentro do plano.»

A preparação para o jogo é inevitavelmente diferente

«É sempre diferente, nós tentámos que a preparação seja igual ao que tem sido durante a época. Porém, sabemos o que isto envolve. Nós nunca tivemos tanta envolvência, a nível de redes sociais, comunicação social, mesmo dos adeptos. Isto torna tudo diferente, mas sei que não houve nenhum deslumbramento dos jogadores durante a semana.»

Vão continuar a sonhar tanto quanto possível

«Isto é uma montra para todos, jogadores, equipa técnica e clube, penso que é muito merecido. O clube está a ter um crescimento que ninguém esperava. No ano passado, poucos pensavam que o Celoricense subisse de divisão. Ninguém esperava que tivéssemos este arranque e que eliminássemos o Mafra. Vamos sonhar enquanto for possível.»