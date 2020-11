A FIGURA: Otávio

Esteve nos dois golos do FC Porto. Assistiu Toni Martínez para o 1-0 com um excelente passe pelo ar e descobriu Felipe Anderson entre linhas no segundo, apontado por Taremi. Saiu pouco depois da hora de jogo. Missão cumprida num jogo acessível, mas no qual não facilitou. Não terá sido por acaso que Sérgio Conceição não abdicou dele.

O MOMENTO: golo de Toni Martínez. MINUTO 45 + 1

Depois de uma entrada autoritária no jogo, o FC Porto abrandou o ritmo e permitiu que o Fabril se sentisse mais confortável no jogo após os 20 minutos iniciais. A fechar a primeira parte, os dragões inauguraram o marcador quando há muito já não rondavam a baliza de João Marreiros com perigo. Otávio levantou a bola para Toni Martínez, que desferiu um remate acrobático, estreando-se a marcar pelos azuis e brancos com um grande golo.

OUTROS DESTAQUES

Jairo: sereno, foi uma voz de comando da defesa do Fabril, obrigada a concentração máxima durante quase todo o jogo.

Leonildo: boa técnica e sentido tático para cumprir no corredor direito. Quase sempre confortável no jogo. Um dos jogadores mais interessantes da equipa barreirense.

João Marreiros: fez duas excelentes defesas, uma por volta do quarto de hora a remate de Toni Martínez e outra, já na etapa complementar, com a qual negou o 3-0 a Nakajima.

Toni Martínez: ao terceiro jogo (segundo como titular) estreou-se a marcar pelo FC Porto. Ameaçou o golo no primeiro quarto de hora e fez o gosto ao pé com um remate acrobático fantástico.