Um galo de lustro brilhante deixou em cacos o Condeixa.

Com a festa da Taça de Portugal a jogar-se em Condeixa, a poucos quilómetros das ruínas da histórica cidade romana de Conímbriga, o Gil Vicente foi sério e competente para vencer sem grandes sobressaltos a equipa do Campeonato de Portugal.

Ricardo Soares rodou a equipa, deu oportunidades a jogadores que têm sido menos utilizados, e estes responderam com qualidade e nunca permitiram que o Condeixa ameaçasse o apuramento para a quarta eliminatória da Taça.

Nos primeiros 45 minutos, a figura da partida foi Boubacar, um dos tais jogadores menos utilizados esta época.

O jogador formado no P. Ferreira e que teve uma passagem pelos sub-23 do Wolverhampton, marcou os dois golos que davam a vantagem à equipa de Barcelos no descanso.

Na segunda parte, apesar da melhor reação da equipa da casa, as substituições operadas por Ricardo Soares deram mais acutilância à equipa, que chegou à goleada nos últimos 20 minutos.

Diogo Cunha fez o 3-0 aos 73m na insistência após um livre, Samuel Lino marcou o quarto dos gilistas no minuto seguinte e bisou já nos descontos, fechando o resultado em 5-0.

Diante de um adversário mais frágil, o galo mostrou que é outra loiça, e segue para a próxima fase da Taça de Portugal.

FICHA DE JOGO

Estádio Municipal de Condeixa-a-Nova.

CONDEIXA: Vítor Nogueira, Tiago Crachat (Flávio Coutinho), Tiago Gomes, Mateus Lima, Da Silva (João Simões), Duda, Tomás Santos, Manuel Garruço (Ryan Mingachos), Luís Rodrigues (Diogo Mingachos), Bernardo Lourenço (Abbas, int.) e Evaristus.

Treinador: Roberto Cleto.

GIL VICENTE: Andrew; Hackman, Diogo, Maidana (Lucas, 69m) e Henrique Gomes, Aburjana, Matheus Bueno (Caiado, 77m) e Jean (Pedrinho, 69m); Leuatey, Boubacar (Samuel Lino, 69m) e Santana (Calero, 77m).

Treinador: Ricardo Soares.

Árbitro: Fábio Melo, auxiliado por Sérgio Jesus e André Dias.

Ao intervalo: 0-2.

Disciplina – cartões amarelos: Boubacar (36m), Maidana (46m) e Jean (51m).

Golos: Boubacar (13m), (38m), Diogo Cunha (73m), Samuel Lino (75m) e (90+1).